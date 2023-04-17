劉青雲3奪影帝 鄭秀文破宿命金像獎封后

【晴報專訊】《第四十一屆香港電影金像獎》昨晚圓滿落幕，先後十次提名最佳女主角的鄭秀文（Sammi），終憑《流水落花》初嘗影后滋味，她在台上激動落淚；最佳男主角由《神探大戰》劉青雲大熱奪得，而最佳電影則由《給十九歲的我》在一片爭議聲下獲獎。

劉青雲和鄭秀文以大熱姿態勝出。

鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》獲得電影評論學會影后後，昨晚在老友劉德華手上，首次奪得金像獎最佳女主角。Sammi嗚咽稱︰「我無諗幾時贏，淨係諗可以點進步。」她笑言今次終於不用陪跑，並將獎項獻給亡父。心情勁靚的她對於沒有感謝老公許志安，表示回家會親自多謝他，「佢（安仔）會準備我鍾意食嘅嘢，我終於可以食薯片喇！」

鄭秀文首奪金像影后，喜極而泣，表現激動。（電視截圖）

影帝方面，劉青雲憑《神探大戰》大熱勝出，他感激《神》片導演韋家輝，並搞笑稱︰「我好多謝太太同團隊，同我做嘢要有超乎忍受一般人嘅能力。無論掌聲又好，噓聲又好，我都接受，因為好過無聲。」《神》片同時獲最佳導演、最佳編劇及最佳攝影，合共四獎成大贏家。至於最佳電影則由張婉婷執導的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》獲得，張婉婷昨晚缺席頒獎禮，由聯合導演郭偉倫及團隊代表領獎，郭偉倫讀出張婉婷的致謝詞，張表示風波令她「跌入漆黑嘅森林」，但感謝前校長石玉如將任務交給她，又謂：「我哋今世無悔。」

《給十九歲的我》贏最佳電影

最佳男配角由現年80歲的《風再起時》許冠文獲得，他說︰「今晚（昨晚）特別興奮，成世人都未試過贏唔係搞笑嘅獎。」而最佳女配角則由《飯戲攻心》王菀之爆冷勝出︰「我有好多夢想，都要喺唔同平台發揮先得，多謝大家接受我成為女演員！」此外，胡楓（修哥）獲頒終身成就獎，他開心得在台上即席唱歌；奧斯卡影后楊紫瓊則打頭陣，頒發最佳新演員給《白日青春》十歲巴基斯坦裔演員林諾，林諾亦是首位獲金像獎的南亞裔演員。

《給十九歲的我》團隊上台領最佳電影。（電視截圖）

終身成就獎得主修哥及最佳男配角許冠文開心聚舊。

姜濤在台上唱live表現緊張。

奧斯卡影后楊紫瓊頒發最佳新演員給林諾，有演藝傳承之意。

王菀之爆冷贏最佳女配角。

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