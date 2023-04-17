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17/04/2023

讓下一代自由發展 楊思琦愛女耍功夫顯功架

#郭羡妮 #胡諾言 #陳琪 #楊卓穎 #楊思琦
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　　【晴報專訊】楊思琦、郭羡妮（Sonija）、陳柏宇及胡諾言的子女昨日齊齊代表舞蹈學校到迪士尼樂園演出，一班星級爸媽在台下化身「龍友」為子女們拍照留念。思琦的11歲大女楊卓穎在台上大耍功夫，毫不怯場兼功架十足，遺傳了母親的表演慾，以及前港隊跳水運動員吳帥的運動天份。

 

楊卓穎與媽媽楊思琦如餅印一樣。

 

　　楊思琦和郭羡妮與的女兒轉眼間已經11歲，二人昨日到迪士尼表演功夫及舞蹈，在台上表現淡定，盡見演藝天份。Sonija及思琦兩位靚媽齊齊受訪，問到女兒是否遺傳二人的演藝細胞，Sonija表示︰「個女鍾意我就支持，作為媽媽，見到個女喺台上表演，當然好開心，佢又可以學到團隊精神。」而思琦謙稱女兒只是玩玩而已，不覺特別有藝術天份，之前女兒喜歡跳舞，近日則喜歡耍功夫，不過亦高興見到女兒努力練習的成果。思琦笑說︰「我喺屋企從來唔見個女練習，老師話佢平時上堂好專心，我都覺得好驚訝。」

 

郭羡妮憂眼疾險失場

 

　　另外，Sonija表示，原本不能前來捧女兒朱家愛場，因為左眼感到不適，她懷疑患上飛蚊症，不過女兒苦苦哀求兼爆喊，Sonija說︰「佢話係為咗我而表演，如果我唔嚟表演都無意思，佢咁講我盲咗都要嚟支持啦。」問Sonija和思琦兩位港姐冠軍，可有想女兒繼承衣缽？二人異口同聲表示女兒年紀尚小，不想給女兒壓力，未來讓她們自由發展，開心健康最重要。

 

郭羡妮喜見愛女在台上表演。

 

胡諾言(左)和陳琪的六歲細仔胡澔錕，與思琦大女楊卓穎齊齊表演耍功夫。

轉載自: 晴報

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