  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

18/04/2023

MIRROR興奮向劉青雲集郵 出爐影后鄭秀文拒加片酬

#鄭秀文 #劉青雲 #MIRROR #流水落花 #神探大戰
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】憑電影《流水落花》首奪金像影后的鄭秀文（Sammi），前晚出席慶功宴時心情依然激動，直認是人生中最有意義的獎項之一。MIRROR成員雖然失落獎項，但仍出席慶功宴，全為向出爐影帝劉青雲集郵，青雲更逐一跟四子握手，盡顯親民。

 

Sammi在慶功宴上稱演員路不容易，金像影后更是難過登天。

 

　　鄭秀文前晚在金像獎頒獎典禮後，換上火紅西裝出席電影公司聯合舉辦的慶功宴。心情相當興奮的Sammi，到場後不停轉圈擺甫士讓傳媒拍照，她直認心情仍未平復，「希望藉今次得獎，提醒有夢想嘅人唔好輕易放棄，因為永遠唔知道美妙嘅時刻會幾時降臨。」問到金像封后是否她獲獎中最心情激動的一次？Sammi指過往有三個獎項，亦是人生中最別具意義的，「第一次係新秀，第二次係叱咤首次攞我最喜愛的女歌手，同攞埋女歌手金獎，跟住就係呢次。」問到出爐影后Sammi會否加片酬？她指不會刻意加價，並會繼續支持新晉導演，希望繼續遇到好劇本。問她會否挑戰視后寶座？Sammi表示不抗拒拍劇，「但要有足夠休息時間，依家年紀大，希望大家將就下。」

 

　　至於憑電影《神探大戰》三奪金像影帝的劉青雲，指今次特別開心︰「因為見到好多新演員、新導演，唔再係青黃不接。」提到好友吳鎮宇在台上自嘲跟金像影帝無緣，青雲即謂︰「佢係我哋最早攞金馬獎嘅一個，佢絕對值得。」

 

青雲喜見影圈新景像

 

　　另外，MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、姜濤和楊樂文（Lokman）成功向出爐影帝青雲集郵，合照時，青雲搞笑稱︰「大家唔使擔心，我唔係加入MIRROR。」另外，Edan和Jer失落最佳新演員，Edan笑謂︰「預咗無㗎嘞，我同Jer都覺得有得入圍已經偷笑啦。」而姜濤獲提名最佳原創電影歌曲，亦輸給Sammi，但獲對方讚演繹歌曲跟電影很配合，姜濤即表示開心獲前輩欣賞，坦言無獎絕對無失望。

 

青雲主動握手，MIRROR成員即變小粉絲，表現得戰戰兢兢。

 

MIRROR四子與青雲合照時，難掩興奮心情。

 

　　此外，王丹妮前晚與劉俊謙頒發最佳編劇時，因不懂得獎者麥天樞的「樞」字讀音，昨日她在社交平台致歉：「以後所有工作定必努力做得更好。」

 

轉載自: 晴報

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#鄭秀文 #劉青雲 #MIRROR #流水落花 #神探大戰

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk