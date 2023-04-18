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18/04/2023

台上偷吻韋綺姍 吳大強︰只係搞下氣氛

#中年好聲音 #周吉佩 #龍婷 #李佳 #吳大強 #顏志恒 #羅啟豪 #韋綺姍
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　　【晴報專訊】無綫歌唱真人騷《中年好聲音》將於周日舉行總決賽，前晚參賽者支嚳儀慘遭淘汰出局，六強正式誕生，包括龍婷、李佳、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恒。前晚比賽上，大強與韋綺姍合唱《Tonight I Celebrate My Love》，大強唱畢後偷吻拍檔，評審肥媽即取笑他「溝女」。昨日六強參賽者出席記者會，提到大強前晚在合唱環節獲91超高分，他謙稱︰「我盡咗力，多得韋綺姍老師帶住我唱，令信心更大，佢教咗我好多。（你即興錫一啖送驚喜？）只係禮貌，輕輕一吻無嚇親佢。（肥媽話你溝女？）唔係，純粹唱得開心，好自然。（囝囝吳偉豪台下目睹爸爸獻吻？）佢知我性格，只係搞下氣氛，大家開心。」

 

吳大強與龍婷齊齊殺入六強，將爭奪價值35萬元的寶石咪。

 

吳大強忽然偷吻韋綺姍，觀眾及評審大感驚喜。（網上截圖）

 

　　另外，龍婷將在下月聯同香港青年愛樂樂團在文化中心舉行《星夢交響慈善音樂會》，是首位《好聲音》成員開個人騷。有指門票索價不菲，最貴$980，龍婷表示︰「票價係主辦方訂，我只係負責唱，愛心係無價。（你最快上位？）其實個騷原本係去年1月，因為疫情而延期。」

 

《中年好聲音》六強參賽者將爭金、銀、銅獎及「觀眾最愛好聲音」大獎。

 

轉載自: 晴報

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