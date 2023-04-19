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19/04/2023

賭王千金峇里成婚 何超蓮中式露腰裙褂出嫁

#何超蓮 #竇驍 #印尼峇里島 #結婚
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　　【晴報專訊】已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍，一連兩日在印尼峇里島舉行世紀婚禮，並邀請了親朋好友一同見證兩人幸福時刻。

 

穿上新潮裙褂的超蓮正式嫁內地男星竇驍。

 

　　34歲的竇驍與31歲何超蓮拍拖近4年，從相遇到相愛，二人決定攜手邁向人生下一個階段。二人選定本月17及18日一連兩日，於印尼峇里島烏魯瓦圖舉行婚禮，並邀請了親朋好友參與，共同見證二人的幸福時刻。前日，一對新人跟足傳統，舉行中式婚禮儀式，二人分別穿上中式禮服。而身形fit爆的超蓮，穿上有別於一般傳統裙褂款式，以露腰新潮裙褂出嫁，戴上三對龍鳳鈪及金飾耳環，貴氣十足。婚禮的氛圍溫馨感人又浪漫，竇驍和超蓮在大家的見證與祝福中，展開人生的新章程。日前有傳超蓮母親、三太何陳婉珍缺席婚禮，但大會發布的相片中，三太與超蓮胞姊、胞弟都有到場見證。

 

（左起）超蓮的孖生細佬猷啟、家姐超雲、大舅父、媽媽何陳婉珍及竇驍父母齊齊見證其人生大事。

 

　　另外，一對新人再釋出婚禮相片，超蓮穿上Vera Wang設計的婚禮出嫁，戴上竇驍以她的生日為靈感而訂製的粉紅鑽石求婚戒指，挽著舅父的手慢慢步入婚禮場地。兩人宣讀誓言及交換戒指，竇驍坦言希望把超蓮由自信的獨立女皇，轉變成一位被他捧在手心疼愛的公主，這正是整場婚禮布置的主題。

 

超蓮和竇驍跟足傳統穿上中式禮服。

 

竇驍為超蓮戴上婚戒，情訂終生。

 

鄧紫棋缺席遙距送祝福

 

　　至於未能出席好姊妹婚禮的鄧紫棋（G.E.M.），昨日上載多張與超蓮的昔日合照，並留言︰「雖然我無法來到你旁邊親眼見證，但我能遠距離地為你祈禱和祝福，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對。」超蓮感謝竇驍為她安排一個夢幻婚禮。

 

轉載自: 晴報

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