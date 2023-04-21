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21/04/2023

周啟生批MIRROR跳舞唔齊 江熚生感謝善意提醒︰佢講得啱

#江熚生 #陳昊森 #蔡穎恩 #周啟生 #MIRROR
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　　【晴報專訊】MIRROR副隊長江熚生（AK）昨日到尖沙咀出席名錶珠寶旗艦店開幕，對於資深音樂人周啟生批評鏡仔「未成氣候」，跳舞不整齊，AK昨日大方承認鏡仔仍有不少進步空間，並會虛心聆聽任何善意提醒。

 

AK於活動完結後，特地跟冒雨等候的粉絲合照。

 

　　江熚生、電影《刻在你心底的名字》台灣男星陳昊森、蔡穎恩（Evelyn）等昨日現身活動，吸引粉絲冒雨支持。AK透露早前獲品牌送贈價值六位數字的手錶，但因江爸爸十分喜歡，他決定借花敬佛割愛給爸爸。孝順的他笑指母親節將至，已計劃送媽咪最愛的閃爆鑽飾；他又自爆去年獨居後，媽咪因太掛念他而搬來同住，搞笑指自己令父母「分居」。

 

陳昊森希望有機會跟AK合作。

 

穿了收腹衣的蔡穎恩自嘲走路像企鵝。

 

撐姜濤唱歌有個人特色

 

　　提到一向敢言的音樂人周啟生，近日接受訪問時批評新一代歌手未「足月」便出道，又指MIRROR「跳舞唔齊」。對於前輩的批評，AK得體說：「首先多謝前輩指點，佢（周啟生）講得好啱，先唔好話其他人，MIRROR參加《全民造星》出身，我哋有啲本身係舞蹈員，唔係學戲或者紅褲子出身。有時排練新舞步時，有啲成員會唔適合，所以出現跳唔齊嘅情況，而喺唱歌同演戲上好多時都未成氣候。」鏡仔是否忙得沒時間自我增值？他表示︰「要搵個平衡，我會用拍劇以外嘅時間，學唱歌同跳舞，拍完劇先做新歌。」

 

周啟生近日點評新一代歌手。（資料圖片）

 

　　另外，周啟生透露有姜濤粉絲要求他評價偶像翻唱哥哥張國榮的《追》，他直指姜濤唱歌「零感覺」，對此AK說︰「哥哥嘅版本一定無人能夠超越，亦無人能夠同哥哥比較，每個人都有自己嘅唱歌特色，會以自己感覺去唱，人人聽嘅感受都唔同。不過多謝佢善意嘅提醒，我哋有好多嘢要進步，所有善意提醒都應該要聽。」同場的陳昊森透露，在往香港的航班上遇上行雷閃電，忍不住高呼恐怖。首次來港的他曾到中環遊覽，問他是否跟女朋友一起來？他笑指︰「要先交個女朋友。」

轉載自: 晴報

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