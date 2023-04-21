爆囡囡恨組女團 吳君如勸學業為重

【晴報專訊】吳君如和陳可辛的17歲女兒陳是知，日前陪父親出席香港電影金像獎，表現淡定行紅地氈兼受訪。最近陳可辛一家三口齊齊拍銀行廣告，昨日君如母女現身廣告首播會，她大爆在廣告中曬舞技的女兒在現實中也恨組女團，即勸女兒三思。

君如17歲愛女陳是知長得亭亭玉立，熱愛跳舞又有表演慾。

陳是知在廣告中大跳勁舞。（影片截圖）

吳君如和陳是知昨日齊以綠色母女裝上陣，現場播出全新一輯銀行廣告，是知在廣告中大跳勁舞，活力十足，並稱目標是組女團。昨日君如單拖受訪，解釋女兒廣東話麻麻，又自爆拍廣告時，再三叮囑陳可辛睇實愛女的演出，十分緊張。問及女兒今次可算正式出道？君如回應︰「可以當係，今次都算第一次嘅拍嘢經驗，佢拍完話覺得好好玩，我叫佢諗定啲，16、17歲個個都想做女團成員，佢九月都去英國讀書。」

陳是知（左）首次與父母一起拍廣告。（影片截圖）

望跟楊紫瓊闖荷里活

君如與陳可辛去年成立新公司Changin' Pictures，她強調無意為愛女度身訂造劇本，「以我嘅標準，佢啲演技仍有一段距離，唔好夾硬要佢演戲，可能客串下，之前佢喺兩套戲度過鏡，無對白嘅。」另一方面，早前君如與周潤發、許鞍華等與楊紫瓊（Michelle）飯聚，慶祝老友獲封奧斯卡影后，君如稱︰「當晚好開心，見到好多合作多年嘅幕前幕後朋友，大家都戥佢開心。（可會同Michelle合作？）佢叫我去（荷里活）玩下，我話好呀，可以做茄呢啡，不過首先要搵咗經理人先，Michelle最開心見到亞洲人面孔抬頭。（若果Michelle安排去荷里活？）梗係去，開心死，我覺得我個女去發展最啱，我自己就去中環荷里活道先。」

君如日前與許鞍華等圈中人，賀楊紫瓊榮登奧斯卡影后。（IG截圖）