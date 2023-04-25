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25/04/2023

《中年好聲音》被轟造馬 冠軍周吉佩︰我會好好努力

#中年好聲音 #龍婷 #周吉佩 #李佳 #羅啟豪
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　　【晴報專訊】無綫《中年好聲音登峯之戰》前晚落幕，36歲的周吉佩（吉吉）以黑馬姿態力壓大熱李佳奪冠；加上賽前一直被睇高一線的龍婷竟三甲不入，惹來網民狠批無綫造馬。被指爆冷奪冠的吉吉直認有留意網民的負評，亦認為網民想法合理，承諾會更努力去證明自己。

 

冠軍吉吉（中）力壓亞軍李佳（左）及季軍羅啟豪，賽果出人意表。

 

　　《中年好聲音》三甲前晚誕生，冠、亞、季軍分別為周吉佩、李佳和羅啟豪，當中吉吉在兩強對戰時，以四分之差擊敗表現超水準的李佳，賽果備受爭議。不少網民紛紛到無綫的FB專頁「See Saw先」留言洗版，狠批吉吉演繹《愛，很簡單》期間，出現走音及甩嘴，但仍能稱冠；更有不少網民為李佳抱不平，直指她在兩強對戰演出更勝一籌，卻只能屈居亞軍。前晚賽後受訪時，吉吉亦承認自己勝出是爆冷，他大方稱︰「邊個贏都會有人鍾意，有人唔鍾意，之前幾集嘅演出，連我都覺得過唔到自己，所以網民想法都好合理，不過今晚（前晚）表現比想像中穩定。」吉吉昨午於IG發文︰「這段旅程太夢幻，稍後逐一答謝所有人，將來我會好好努力，多謝大家！」

 

吉吉接受無綫娛樂新聞台訪問時，與太太親嘴曬恩愛，並透露稍後去staycation過二人世界。（電視截圖）

 

亞軍李佳獲粉絲呵番

 

　　而亞軍的李佳獲大批歌迷在電視城外為她慶祝，似乎未受失落冠軍而影響心情，李佳表示︰「雖然我係大熱門，但係第一個出場，唔知係咪緊張，覺得可以做得再好啲，但出嚟分數都唔低。（自己輸喺邊？）我唔覺得自己輸喺邊，吉吉今晚（前晚）真係唱得好好。（網民替你不值？）我無失望，入到三甲已經好驚喜。」

 

李佳攜同亞軍獎座到電視城外謝票，答謝歌迷支持。（李佳粉絲團FB圖片）

 

李佳（中）賽後聯同丈夫及一對兒子受訪，中空裝上陣的龍婷（右）難得性感。（電視截圖）

 

　　另外，大熱龍婷三甲不入，僅獲得「觀眾最愛好聲音」，她考慮返回成名地旺角西洋菜街謝票。昨日龍婷接受港台第五台節目《我們的VIP》訪問，回應大熱倒灶時稱︰「大熱唔係我講，（三甲不入有無失望？）有少少嘅。」此外，對於外界斥賽果不公，《中年好聲音》監製陳俊聲回應傳媒時強調無造馬，過程是經專業會計師監察，吉吉是實至名歸。

 

昨日龍婷接受港台訪問，自爆跳唱《瘋了》前僅得兩小時排舞。（FB圖片）

轉載自: 晴報

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