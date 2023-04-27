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27/04/2023

投資7位數開餐廳 楊樂文 何啟華 王智德考驗友情

#男團 #MIRROR #楊樂文 #王智德 #何啟華 #Error #姜濤 #盧瀚霆 #呂爵安 #柳應廷
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　　【晴報專訊】男團MIRROR成員楊樂文（Lokman）及王智德（Alton），聯同ERROR成員何啟華（Dee）及圈外友人開設的泰式餐廳昨日開張，三子揚言將會免費招待好兄弟，朋友幫襯則有折扣，笑言各方好友到訪，正是考驗友情的時候。

 

（左起）Lokman、阿Dee及Alton榮升餐廳老闆，希望半年內回本。

 

　　楊樂文、王智德、何啟華聯同圈外友人投資共七位數字，於旺角開設泰式餐廳，昨日正式開張。榮升老闆的三子以三色西裝look現身，更將「招牌海南雞」製成粗金鏈戴上身，相當搶鏡。問他們希望何時回本？三子說︰「希望『坐一望半』，最快半年內可以歸本，梗係想開分店，最好每區都開一間！」

 

三人獲粉絲撑場，場面熱鬧。

 

　　談到召喚好兄弟及朋友幫襯，他們即搞笑說︰「如果係兄弟唔收錢，朋友就有折，但要嚟到先知究竟係朋友定兄弟！其實如果係真朋友，就會畀錢我哋，呢個係考驗友情嘅時候嘞！」問到將來想發展甚麼生意？Lokman說︰「我想開甜品店同Cafe，不過真係要慢慢嚟，做甜品要自己試過先得。」他們笑言一有時間便會在餐廳「打躉」。

 

支持隊友單飛開騷

 

　　此外，有傳MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安和柳應廷將於暑假開個人演唱會，Lokman說︰「開演唱會梗係好啦，大家等咗咁耐。」去年MIRROR取消個唱後，門票退款期限將於今年9月14日結束，有指有關方面先安排四子開騷，好讓鏡粉有多一個換飛選擇，Lokman說︰「我覺得換飛係好，大家知我哋演唱會飛難買，退票又補唔番黃牛價錢，換飛最實際。但我又覺得買12個人嘅飛，換一個人嘅飛就唔抵，等遲啲再開演唱會，先換番12個人。（12子短期內會否復辦個唱？）要啲時間籌備，我覺得係會有嘅，幫大家祈禱，喺退飛前嘅日子搞得掂。」Alton則謂︰「唔好聽太多盲目揣測，隊友開騷係畀市場多個選擇，除咗MIRROR，仲有好多好歌手開騷。」另外，有指無綫製作《中年好聲音》特別節目對撼Chill Club頒獎禮，他們說︰「有競爭有進步，邊個單位都好，慶功記得嚟我哋餐廳！」

 

盛傳姜濤將在八月於亞博開個人演唱會。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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