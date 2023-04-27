被控刑事恐嚇襲警等罪 周永恆准以10萬元保釋

【晴報專訊】藝人周永恆和內地妻陳薇（Britni）的家暴案發生羅生門事件，周永恆上周被捕，昨早由囚車押送到屯門裁判法院提堂，被起訴三項罪名，包括刑事恐嚇、抗拒警務人員及襲擊警務人員。

周永恆曾多次被捕惹官非。（資料圖片）

填詞人因葵（陸謙遊）日前爆周永恆遭內地妻陳薇家暴，並貼出周永恆滿身傷痕的相片，以及周永恆和Britni的對話截圖。事件卻峰迴路轉，Britni透露已報警，而周永恆於上周四（20日）被捕。有指二人在天水圍寓所內，疑因金錢和感情糾紛發生爭執，有人向Britni出言恐嚇︰「斬死你、斬死埋你老母、斬死埋個仔。」Britni到警署報案後，周永恆在寓所內疑抗拒執行職務的警務人員，以及在報案室襲擊一名警員。涉罪的周永恆一直被拘留，案件昨日在屯門裁判法院提訊，Britni未有現身。

2020年周永恆涉嫌公眾打鬥案上庭，當時太太Britni全程陪伴，此情不再。（資料圖片）

離開法庭表示掛住兒子

周永恆步出犯人欄時一臉憔悴，辯方律師申請被告暫時無需答辯，並申請押後案件。裁判官批准被告以十萬元保釋，不得離港及交出旅遊證件，期間不得接觸控方證人，以及每日到警署報到，並將案件押後至6月21日再審。昨午四時，周永恆在三位代表律師陪同下離開法院，他停下來接受傳媒訪問，稱自己心情輕鬆，又表示希望快點與四歲半兒子見面，身旁律師提醒他不要講太多後，他便收口離開。

周永恆過往經常進出法院。（資料圖片）