冼靖峰擺脫情歌框架挑戰快歌 望為大家減壓

【晴報專訊】參加TVB節目《聲夢傳奇》入行的冼靖峰（Archie），轉眼間已入行兩年多，繼去年初推出個人單曲《一個人的幸運》後，上月尾再推出新歌《BUG FIX》。第二首單曲相隔年多才面世，除了粉絲引頸以待外，Archie亦非常期待，最希望能為粉絲帶來驚喜。

24歲的冼靖峰透露新歌《BUG FIX》去年已創作好，但今年才推出，全因與監製不停修改及調整至滿意為止，「因為首歌係咁改，最終做咗八個版本。加上呢首歌本身係畀女仔唱，試過變男key，做咗好多調整，最後我係用假音嚟唱，當中有好多真假音轉換，真係用咗好多時間研究唱腔。」平時主打情歌的Archie，坦言一直期待唱快歌，「其實我平時聽嘅歌，同唱嘅歌曲類型好唔同，我聽開啲upbeat（節奏輕快）、玩味重啲嘅歌。以前讀中學、大學時壓力大，我就聽呢類歌去放鬆心情，所以一直都好想出番首歌，可以幫人紓緩壓力，同埋好想畀觀眾聽到我唔同嘅聲線。」

Archie挑戰快歌《BUG FIX》，連造型都大不同。（IG圖片）

Archie出道兩年多，除了做歌手外，亦涉獵當演員，去年更北上拍攝內地劇《戀戀紅塵》，他直言獲益良多。Archie透露未會繼續以歌手和演員雙綫發展，「我係歌唱比賽出身，本來鍾意唱歌多啲，但慢慢發現唱歌同演戲可以相輔相成，拍劇時學到點樣代入情感同鏡頭嘅捕捉，對唱歌好有幫助，嚟緊都會再拍劇。」

Archie去年與內地演員古力娜扎和徐開騁拍攝劇集《戀戀紅塵》。（資料圖片）

拒跟《聲夢傳奇》學員比較

《聲夢傳奇》第一季15位學員參賽，大家因為比賽而成為朋友，簽約無綫後都各有發展。Archie稱不會跟別人比較︰「依家愈嚟愈多實力唱將，每個人條路都唔同，最緊要都係focus番喺自己度，只會同自己比較。」機會都是給有準備的人，Archie認為︰「機會呢樣嘢好難得，亦可能隨時嚟到，所以無論喺身形、外貌，以至唱功、健康方面，我都會好好裝備，隨時保持最佳狀態。」

Archie與《聲夢傳奇》成員因比賽而成為好友。（資料圖片）

Archie曾擔任吳若希內地演唱會嘉賓。（資料圖片）