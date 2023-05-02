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02/05/2023

馮素波釋懷樂做快活人 名氣不及馮寶寶曾飽受委屈

#馮素波 #Anson波
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　　【晴報專訊】馮素波（波姐）出身自演藝世家，父親是知名影星馮峰，七弟是演員馮克安，九妹馮寶寶更是紅透半邊天的童星。波姐從小活在星級家人的光環下，曾因未能走紅而飽受委屈；入行73年的她，找到自己的一片天，近年與年輕人合作，又樂於接受新事物，令她成為老少咸宜的「Anson波」，人氣急升。

 

 

芳華正茂的波姐相當靚女。（IG圖片）

 

　　老而不休的馮素波，近年與無綫簽下一年一騷合約，讓她自由身接其他工作，令她發現世界大不同，「接出面嘅工作幾開心，每日去唔同地方，感覺天空海闊。」波姐與不少年輕藝人合作，例如與MIRROR成員楊樂文、江熚生拍攝ViuTV劇集《繩角》，成功融入年輕人世界。「依家嘅編劇、監製年輕咗，將嫲嫲角色寫得年輕化；同埋我發現好多年輕演員都係由嫲嫲或者外婆湊大，同我呢個嫲嫲做戲，令佢哋將內心感情爆發出嚟。」性格開朗又玩得的波姐，早前拍廣告扮MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），成為全城熱話，亦令她多了不少年輕粉絲。她笑說：「依家大家叫我Anson波就Anson波，無所謂啦！」

 

 

波姐與Anson Lo長得相像，更化身粉紅教主拍廣告。（IG圖片）

 

波姐與MIRROR成員江熚生（左）及楊樂文合作，大讚後輩乖巧。（IG圖片）

 

與七公主相處不自在

 

　　波姐笑言，不少年輕藝人都愛聽她回憶過往的片場逸事。的確，六歲入行的波姐閱歷甚豐，演員父親馮峰讓波姐從小學跳舞、唱歌和粵曲，又安排父女檔上陣拍攝電影《細路祥》。全副「武裝」入行，波姐一番抱負，無奈成績未如理想。「人人都想做主角，加上我學咗咁多嘢會好有信心。但係我發覺阿妹（馮寶寶）做童星時已經做主角、好紅，阿媽叫我唔好咁恨做主角，做二幫（第二女主角）多戲拍，日日有工開有錢收，我覺得都幾好吖，可惜我連二幫、三幫都做唔到，電影事業就已經完結。人哋話電影圈係大染缸，我周身舞藝入行，唔算白紙，但染唔到顏色出嚟，布匹又唔係，器皿又唔係。」

 

（左起）馮寶寶、王愛明、陳寶珠、蕭芳芳、波姐、沈芝華及薛家燕結拜成七公主。（受訪者提供）

 

　　背負父親的焦急和期望，令波姐深感壓力。「嗰陣日日我都唔開心，喺片場記者叫我哋影相，一定叫我企遠啲，第二日我好想喺報紙見到自己，但一定係剪走咗我。爸爸鬧我『人哋攬住你個妹就有得見報，反而你係家姐，企下又遠啲』，我講唔出嗰種委屈畀爸爸聽。」後來波姐心淡轉為發展唱歌事業，「實際啲，又可以搵食餬口。」波姐與蕭芳芳、陳寶珠、薛家燕、王愛明、沈芝華和馮寶寶結拜成「七公主」，更一起拍電影；但波姐坦言，七公主相處時曾令她感到不自在。「佢哋個個其實都好紅，蕭芳芳、陳寶珠最紅，王愛明都係最早拎童星獎，之後大家各自都做到主角。我漸漸開始唔想同七公主去街，因為每次同佢哋去街都要扮靚，我好辛苦先有件靚衫，但每次啲fans衝埋去佢哋度，返屋企我都發現自己件衫被扯到爛晒，連着高踭鞋都驚屈親腳，同佢哋一齊感覺無咗嗰份自在。」

 

波姐談及家人，一時感觸落淚。

 

坦言與妹妹無聯絡

 

　　說到妹妹馮寶寶，波姐坦言彼此無聯絡，談到家人，她不禁拭淚，「佢（馮寶寶）有佢生活、有自己開心，我哋有家族群組，鍾意就睇下，老咗各有思想，知道大家安好就得，唔一定要傾落去。有時間我都會立即回覆，好似報平安咁，話畀人知我尚在。」隨着愈來愈多親人移民，見面機會也心中有數，「有啲（親人）坐飛機返嚟，有時間見多兩次，無時間就見少次。人生匆匆，每次見都係當係一個惜別，唔知自己嘅健康去到幾時。大家內心明白，各自住到咁遠，下次再見面時係咪有咁齊整呢？所以我哋每次見面，都講下以前嘅嘢，唔會提將來會點。有時我想去遠啲，但都唔太易，金錢已經唔係我哋相見嘅阻礙，健康先係。」波姐的兒子早前移民到英國，她笑言暫沒打算跟家人同住，反正自己生活充實，「我依家生活好忙㗎，一星期有四日做嘢，拍下微電影、廣告，又做下電台，有兩、三日見朋友，每日好似讀書咁，不斷有新嘢學。」活到老學到老，波姐開心快活，樂得自在。

 

轉載自: 晴報

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