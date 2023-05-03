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03/05/2023

《法言人》見習師爺從小習武 容天佑恨拍打戲做動作演員

#法言人 #容天佑 #Tony仔 #功夫新星
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　　【晴報專訊】容天佑在熱播劇《法言人》飾演見習師爺「Tony仔」，亦是劇中打手擔當，有不少發揮身手的機會。自小習武的他，入行初期未有機會發揮所長，只能咬緊牙關，直至獲得「Tony仔」這個幾乎度身訂造的角色，他亦好好把握，渴望有天成為武打演員。

 

 

　　容天佑在《法言人》中飾演的Tony仔，活潑又打得，贏來不錯口碑，他笑說︰「多謝監製、編審們畀機會我，角色話我係截拳道第三代傳人，而現實生活中我係第四代，感覺好貼切，好似度身訂造咁。呢個機會我期待咗好耐，劇集後半部分會有好多武打場面同救人戲份，我都唔需要替身，真係幾有滿足感，希望大家都收貨啦！」

 

容天佑在《法言人》一展所長，一下起飛腳令觀眾大讚真材實料。（電視截圖）

 

在《法言人》中飾演師爺Tony仔，令不少劇迷認識容天佑。（電視截圖）

 

跨境學童日日學武

 

　　從小習武，容天佑已想不起當時如何捱過艱辛練習，「爸爸話我自細身體唔好，加上佢係空手道高手，於是我四歲學跆拳道，八歲學截拳道。我細個一直住深圳，係每日去香港返學嘅跨境學童，過關好似趕鴨仔咁，放學一返到深圳屋企，就即刻換衫去訓練學校。講真，過關已經攰，一星期仲學足五日，一、三、五學跆拳道，二、四學截拳道。」因當時年紀太小，他不懂得埋怨，只知每次去訓練學校，都累得哭成淚人。

 

容天佑從小習武，一星期學足五日。（受訪者提供）

 

　　堅持練武，讓容天佑成長不少，更獲得少年黑帶。16歲時，他參加TVB《功夫新星》比賽獲第三名，完成中學課程後，選擇入讀TVB藝員訓練班，希望成為一位真正的武打演員。18歲正式入行，容天佑在《解決師》、《迷網》等劇集中，大多演學生或小混混，「以前出街好多人指住我，但噏極都噏唔出我個名，希望今次Tony仔呢個角色，會令大家記得我！」

 

容天佑16歲時參加《功夫新星》獲第三名。（電視截圖）

 

裝備自己靜待機會

 

　　容天佑感激家人支持他追逐演藝夢，他坦言沒想過要達到哪些成就，只管努力做好每次演出。「我曾經諗過，係咪我做得唔夠好呢，慢慢就覺得其實只係未撞啱角色，惟有努力做好演戲功課，同埋練好功夫，等機會嚟！」台上一分鐘，台下十年功，過去努力練功夫，磨劍多年後，總算在拍劇時大放異彩，「我幻想將來會拍一套劇，係由頭打到尾嘅，我知一定好攰、好辛苦，但只要觀眾覺得好刺激、拳拳到肉咁，我就覺得好滿足。我好想打，亦都好想被人打！我好多謝以前嘅自己，因為佢一直堅持無放棄，令我有今日；我亦好感恩呢一行畀到好多樂趣我，令我捱苦都覺得捱得開心。」

轉載自: 晴報

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