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04/05/2023

入行十年感迷惘萌輕生念頭 趙璧渝哭訴愧對家人

#趙璧渝 #法證先鋒IV #法言人
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　　【晴報專訊】藝人上位講天時、地利、人和，只在等一個機會。在無綫劇集《法言人》中飾演模CoCo的趙璧渝，入行不經不覺十年，卻淪為「新一代綠葉王」，最近在《法言人》的演出終受外界關注。回望在無綫的十年青春，趙璧渝試過一整年沒有收入，前路茫茫想過輕生；幸得母親及細妹支持追夢，她不介意做配襯，希望效法盧苑茵、羅蘭等前輩，一直演下去。

 

 

趙璧渝（右一）感激媽媽同妹妹的支持，希望同樣得到姐姐的鼓勵。（IG圖片）

 

　　藝員訓練班出身的趙璧渝，不少熱播劇集都有份演出，例如《老表，你好hea！》、《鬼同你OT》和《降魔的》等，直至2020年《法證先鋒IV》飾演迷幻少女，搏盡除剩胸圍出位，卻是曇花一現，仍然未受器重。直至遇上《法言人》，戲份多而有發揮，而且還能夠出現於劇集海報上。她在劇中飾演一個充滿歷練的女人，失婚後帶着兒子生活，後來被攝影師（翟威廉飾）威脅勒索而鬧上法庭打官司。趙璧渝自言，角色剛強有主見，跟她的性格有很大反差，「我本身傻大姐性格，乜都無所謂，講嘢柔弱啲；導演要我想像好嬲，每日開工都要好多力。」

 

趙璧渝（右）在《法言人》為幫男友黃嘉樂拉票，不惜向盧苑茵下跪。（電視截圖）

 

趙璧渝感激黃嘉樂（左）耐心與她排戲。（電視截圖）

 

考了三次藝員訓練班

 

　　從小到大，趙璧渝表演慾強，剛畢業時，做過文職工作，亦到主題樂園鬼屋扮鬼嚇遊客，但最愛還是表演；為了入行，她三度投考藝員訓練班，「我入行過程都幾崎嶇，2009年考第一次，取錄咗，但屋企人同當時男友都反對，想我讀多啲書先。之後一年再考但唔成功，好失望傷心呀，再隔一年，朋友鼓勵我去報名，好彩取錄我…就做到依家喇！」

 

　　十年的星途未有起色，曾經試過有一年完全沒有收入，只收取每個月底薪數千元，根本不足夠生活。趙璧渝坦言現時仍未能每月給家用，甚至要靠家人照顧，「當演員係一份工嘅話，就會話唔值得咁捱。但我視演員為夢想，食少啲飯都要追夢，咁就值得。我唔會嫌角色奀，只希望有多啲發揮，想堅持做到好似Madam Lo（盧苑茵）同羅蘭姐咁。有啲人覺得女演員壽命好短，『明星』可能係嘅，做女演員就唔同，可以演繹人生不同階段，咩年紀都有唔同角色人物。」

 

希望得到家姐認同

 

　　趙璧渝續說，有段時間感到迷惘，心情低落得萌起輕生念頭，說時感觸落淚︰「《法證先鋒IV》之前有開工，但係完全無對白，突然間團火熄滅咗。成個人好唔開心，無晒目標，匿埋喺房喊。我覺得自己好廢，家姐讀書叻做空姐，細妹大學畢業出咗嚟做嘢，而我呢？好似對屋企無乜貢獻，突然諗如果我死咗阿媽會傷心，就喺嗰刻自救。」母親及細妹察覺她情緒有異樣，不斷鼓勵及陪伴，不過至今一直未能獲得家姐的認同，她泣不成聲︰「家姐無開聲反對，但畀我感覺係『呢份工無前途』，我希望得到佢嘅鼓勵、愛同支持，而唔係漠不關心。想佢知道我呢十年唔係發明星夢，希望有一日佢會讚我做得幾好，甚至有睇我做戲就夠。」

 

趙璧渝在《法證先鋒IV》飾演迷幻少女，一度成為話題。（電視截圖）

 

轉載自: 晴報

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