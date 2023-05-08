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08/05/2023

CHILL CLUB頒獎禮 姜濤主動提粉絲間紛爭 盧瀚霆冧莊年度男歌手

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　　【晴報專訊】ViuTV《CHILL CLUB推介榜年度推介22/23》頒獎禮昨晚舉行，MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）冧莊奪年度男歌手金獎，隊友姜濤及陳卓賢分別獲銀及銅獎。姜濤與Anson Lo的粉絲曾爆駡戰，姜濤強調永遠信任隊友，Anson Lo亦表示無人能分化12子。

 

盧瀚霆哽咽表示鏡仔會繼續努力。（電視截圖）

 

　　《CHILL CLUB頒獎禮》昨晚在亞博舉行，今年更改賽制，歌曲方面分為四個年度歌曲獎，包括節奏藍調、流行、搖滾、另類；以及在四首得獎歌曲中，由專業人士選出歌曲大獎「Genre of the Year」。MIRROR昨晚奪得多個獎項，教主盧瀚霆冧莊贏得「年度男歌手」金獎，又憑《永順街39號》贏「年度流行歌曲」獎，男歌手銀獎及銅獎分別由隊友姜濤及陳卓賢（Ian）奪得；李駿傑則獲男新人金獎。

 

姜濤忽然向隊友講出心底話，感動全場。

 

　　姜濤領獎時逐一向11子「示愛」，他向Anson Lo說：「外界成日將我哋比較，支持者有好多爭拗，但我由《造星》開始就無理，我永遠最信你，你都知，I love you！」至於Anson Lo則眼濕濕說：「姜濤話外界對我哋有好多紛爭同比較…無嘢阻到我哋12個人，無論外界點寫，我哋都會努力，有唔真實嘅comment去分化我哋，我哋會用表演去講，我哋永遠都係MIRROR。」MIRROR昨晚大熱奪「年度組合」金獎，而銀獎得主ERROR則搞笑提議大會增設「MIRROR以外的組合獎」：「咁我哋就有機會拎金獎喇！」

 

MIRROR向外界展示12子一條心。（電視截圖）

 

MC張天賦奪歌曲大獎

 

　　歌曲獎項方面，MC張天賦憑《小心地滑》橫掃「另類歌曲」及「Genre of the Year」，MC與幕後團隊不慎撞跌獎座，他乘機自抽︰「個獎都飾演咗小心地滑呀！」另外，P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）日前眼濕濕指環球取消三子的暑假音樂會，三子昨晚稱：「我哋唔係嬲，只係無奈多啲，由《全民造星II》到依家連《造星V》都就出，三年又三年。」

 

MC見到拍檔掃跌獎項，即慌忙執拾。

 

COLLAR獲女新人金獎及組合銅獎，惟成員So Ching因病缺席。

 

Phoebus（中）奪得新人男歌手銅獎。

 

轉載自: 晴報

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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