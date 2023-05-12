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12/05/2023

親子遊拍節目 Patrick Sir夫妻鬥做喊包

#同屋企人去旅行 #林溥來 #Patrick Sir #關宛珊 #Preemo
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　　【晴報專訊】無綫節目《同屋企人去旅行》昨晚起一連兩集，由Patrick Sir（林溥來）、太太關宛珊及兩歲囝囝Preemo一家三口，帶隊到廣州體驗親子遊。這個奶爸與太太互送驚喜，他更在鏡頭前流下男兒淚，盡見鐵漢柔情。

 

Patrick Sir與關宛珊互出冧招，最終齊齊哭成淚人。

 

　　昨晚播出的《同屋企人去旅行》，Patrick Sir帶領妻兒到廣州吃喝玩樂，介紹親子好去處，分別到室內滑雪場、荔灣湖公園等，他們更坐在艇上品嘗荔灣艇仔粥，夠晒正宗。三口子之後到靜山湖的生態園區，喜愛動物的Preemo十分興奮，更親自餵羊駝。開心過後，關宛珊在咖啡店與老公閒聊時，忽然感觸哽咽道︰「Preemo每日都喺度變緊，每日都有新嘅嘢畀到我哋，好唔捨得佢咁快咁大個。」Patrick Sir聽後亦感動得眼濕濕。

 

>Preemo被羊駝咬到手指仔，都無扭計喊。

 

大膽囝囝玻璃橋上奔跑

 

　　至於今晚一集，林氏一家到盈香生態園挑戰全景玻璃橋，兩歲的Preemo十分大膽，不單直接趴在玻璃上睇風景，更興奮地在玻璃橋上狂奔。一家三口坐低醫肚期間，關宛珊趁機投訴老公從未正式送過花，「其實送過一次畀我嘅，嗰次做舞台劇，以為得我有啦，但原來每人都有一枝，以為自己嗰枝特別啲，點知全部人一樣。」Patrick Sir忽然從褲袋變出一枝鮮花補鑊。節目尾聲，Patrick Sir驚喜送上DIY禮物，豈料關宛珊一早預備更大的驚喜，兩公婆感動得相擁而泣。

 

Preemo學爸爸Patrick Sir趴在玻璃橋上看風景，毫無懼色。

 

 

轉載自: 晴報

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