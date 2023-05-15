紅館騷管弦樂團準時收工 李克勤開OT滿足歌迷

【晴報專訊】李克勤一連七場《弦續李克勤•港樂演唱會》前晚在紅館開鑼，太太盧淑儀激罕帶兩名兒子捧場。克勤今次跟香港管弦樂團合作，全晚獻唱多首經典金曲；不過encore時克勤單拖上陣，他笑言皆因樂團準時在晚上11時收工，但他仍多唱兩首歌回饋熱情歌迷。

克勤難得跳舞，帶動全場氣氛。

李克勤前晚開騷，太太盧淑儀難得帶兒子李立仁及李力司捧場。三母子坐在嘉賓席欣賞，只見立仁和力司已是青少年，其中力司更染了金髮，非常有型。克勤前晚大曬靚聲，當他聽到粉絲讚靚仔時笑言︰「幾廿歲人，自己知自己事，唔會信呀我！」為確保演出順利舉行，克勤盡量避免跟觀眾握手，但面對粉絲的熱情，他盛情難卻，不時走近粉絲收禮物及利市，他笑說︰「利市真係中國人嘅美德，唔一定新年，只要係真金白銀，全年派畀我都可以！」

盧淑儀帶兩位公子捧克勤場。

前晚演唱會於11時完結，全場觀眾不願離場大叫「encore」，克勤亦徇眾要求再度出場，不過台上的樂團已經離台。他解釋︰「過去兩年我喺香港嘅時間真係唔多，樂壇有好大變化，2001年做過一次管弦樂團（音樂會），以為好易應付，點知花嘅時間唔比一個普通演唱會少，要同管弦樂團夾時間，例如佢哋好有規矩，11點就準時收工，所以你見個台少咗啲人，我都知頭先結束得有啲急速。」結果他再唱《誰願分手》和《深深深》滿足樂迷作結，事後他自爆唱《深深深》時腳板底抽筋，「觀眾應該發覺唔到，我抽筋所以唔郁，一直企喺度唱，捱埋到最後。」

雖然管弦樂手已下台，但克勤為歌迷甘願開OT。

Eason大馬除衫險犯禁

此外，陳奕迅（Eason）前晚在馬來西亞舉行個唱，雖然在當地除衫裸上身演出是宗教大忌，但Eason不停說︰「真係好熱！」歌迷狂叫他除衫，他竟然照做脫去上衣，但鬼馬的他有備而來，內裏還穿了一件打底衫；他更應歌迷要求，將上衣掉向觀眾席，結果由第一排的粉絲成功搶到。

Eason在大馬當眾脫衣，原來早已「打底」以免裸露。