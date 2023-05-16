  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

16/05/2023

陳蕾望加入MIRROR 江熚生陳卓賢「內訌」互踢出隊

#Mirror #江熚生 #陳蕾 #陳卓賢 #拉闊音樂會江熚生×陳蕾×陳卓賢
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】陳蕾與MIRROR成員江熚生（AK）和陳卓賢（Ian）合作的拉闊音樂會，前晚假亞洲博覽館舉行。陳蕾與AK、Ian合體跳唱MIRROR的英文快歌《RUMOURS》，令現場氣氛高漲。陳蕾笑謂加入MIRROR成為第13位成員，為了迎接新成員，AK和Ian搞笑指索性踢走對方便不用12變13，更向台下看騷的隊長楊樂文認證，十分搞笑。

 

AK、陳蕾和Ian在後台默契地擺甫士。

 

　　《拉闊音樂會江熚生×陳蕾×陳卓賢》前晚舉行，MIRROR兄弟楊樂文、李駿傑和王智德亦前來捧場。AK、Ian和陳蕾甫出場以獻唱《正式開始》、《娛樂人生》和《虎道門》等歌曲，為音樂會揭開序幕。掀起全晚高潮，就是AK、Ian和陳蕾跳唱《RUMOURS》，向來甚少跳唱的陳蕾，首次挑戰高難度的男團跳唱歌，三人合拍度爆燈。陳蕾完成挑戰後，AK即踢爆以為她選舞步難度三星的《IGNITED》，沒料到她竟選了難度四星半的《RUMOURS》。陳蕾即搞笑問是否可加入MIRROR，成為第13位成員，Ian即說︰「唔使，直接踢走AK就得啦。」AK隨即反擊︰「我假假地都係副隊長，係都踢你先。」Ian搞笑問台下的Lokman是否同意踢走AK？Lokman不停點頭，AK即搶說︰「你哋睇騷咁多事嘅？」笑爆全場。

 

陳蕾、AK和Ian合體跳唱《RUMOURS》，誠意及驚喜度滿分。

 

三人一同以結他彈唱《黑之呼吸》。

 

大讚AK勤力Ian叻仔

 

　　其後，三人互笠高帽，AK先大讚陳蕾唱歌好聽，平時大家會一起傾動漫；Ian則大讚陳蕾好人，經常請他吃不同食物，「因為平時我無咁多嘢食㗎」。陳蕾就讚AK很勤力︰「佢面對挑戰唔會退縮，就好似佢苦練結他咁，AK係『地才』，Ian就係『天才』，佢一點就明，記性又好。」

 

　　完騷後，三人一同受訪，提到AK在《CHILL CLUB頒獎禮》跳唱《RUMOURS》時扭傷腳，AK笑謂日後表演這首歌時，可由陳蕾頂上。另外，談及RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）在網上暗寸姜濤，連日成為熱話，AK稱每人也有發表感受的權利，「嗰個係佢（姜濤）嘅moment，佢講咗啲心底說話，我哋喺台下係收到嘅，如果喺流程上阻到其他人，要講聲唔好意思。」提到RB最後公開道歉，AK則謂︰「道歉似乎有啲嚴重，大家只係發表意見啫，泥鯭前輩可能覺得姜濤喺呢個場合發表唔係幾適合，可能佢想畀一個更加好嘅意見姜濤先會出聲。頒獎禮都過咗，希望下一年再做好啲，有機會上台就講好啲，同埋善用時間。」

 

MIRROR四位成員獲邀出席馬來西亞音樂節，呂爵安（左）「迷弟」上身，聯同柳應廷（右）向偶像林宥嘉集郵。（IG圖片）

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#Mirror #江熚生 #陳蕾 #陳卓賢 #拉闊音樂會江熚生×陳蕾×陳卓賢

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】帶你參觀香港現存最古老公廁 #威靈頓街地下公廁。點解凈係得男廁？同原貌發生咗呢啲分別！

etnet.com.hk