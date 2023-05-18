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18/05/2023

擺脫港姐枷鎖圓歌星夢 張名雅力邀好友馮允謙寫歌

#張名雅 #朱千雪 #黃心穎 #林奕匡 #馮允謙
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　　【晴報專訊】2012年港姐冠軍張名雅（Carat）近日進軍樂壇，原來她與林奕匡同期於溫哥華參加新秀，為追夢，她於2013年參加無綫的歌唱真人騷《星夢傳奇》，雖然很快出局，但心中團火仍未熄滅。Carat近月自資六位數推出新歌《我愉快嗎》，盼以歌聲散播正能量。

 

 

35歲的張名雅婚後育有兩子，身材和樣貌十年不變。

 

　　張名雅憑港姐冠軍入行，拍過劇、當過主持，難得入行10年後仍能圓歌星夢，問到可有向無綫反映過想當歌手，她坦言入行後的角色定位難以改變，「其實我有向公司講過想唱歌或者登台，不過大公司對每個藝人定位都唔同，可能覺得我適合拍劇同做主持，好難有大改變；唔好講喺公司求變有難度，就算人生突然想有一個轉變都好困難，但我決定勇敢踏出呢一步。」去年結束與無綫的十年合約後，Carat下定決心勇闖樂壇。

 

為學業錯失出道機會

 

　　回想起少女時代於溫哥華讀書時，Carat指當地生活沉悶，她除了學唱歌也學跳舞，亦多次參加華人社區的歌唱比賽，「其實我喺當地參加過兩屆新秀，但都係林奕匡得獎，十幾歲時第一次參加無入圍，之後再參賽入到頭20名，雖然入唔到總決賽，但唱歌係我一生嘅興趣。」在加拿大學唱歌時，台灣歌手張韶涵正是Carat的師姐，二人跟同一位歌唱老師學藝，「佢每次上堂都坐我前面，當時佢未出道，我哋都仲係細路女；後來有台灣經理人想簽一啲年輕又有潛質嘅人，去台灣培訓做歌手，但我媽咪話要先讀完書，之後輾轉返港參加港姐。」她透露現時仍跟知名歌唱老師戴思聰的女兒戴辛尉學唱歌，不斷求進步。

 

老公經濟支持追夢

 

　　Carat的抒情歌《我愉快嗎》推出一個多月，在YouTube暫時錄得約一萬點擊，以獨立歌手來說已算合格。自資六位數圓夢，問及丈夫可有贊助，Carat坦言︰「一定有，因為佢嘅就係我、我嘅都係我，未來佢應該會繼續支持，不過未同佢傾，哈哈……」至於會否角逐樂壇新人獎，她稱不作多想，「暫時未去到得獎與否呢一步，我唔識呢啲，有機會當然開心。」此外，Carat身邊有不少實力派好友，希望邀請好友馮允謙和林奕匡為她寫歌，「佢哋嘅歌都係狂飈高音，真係好難唱但好好聽；馮允謙實在太忙，幾年前請佢幫我寫歌，當時我仲未準備好，到我ready好，佢就愈嚟愈忙，所以真係要講緣份。（林奕匡呢？）請佢寫歌應該有得傾。」

 

馮允謙早前紅館開騷，Carat前往捧場，十分老友。（IG圖片）

 

2018年林奕匡結婚時，Carat（左）擔任姊妹團之一。（資料圖片）

 

（左起）12年港姐三甲分別為亞軍黃心穎、冠軍張名雅、季軍朱千雪。（資料圖片）

 

MV中的造型十分火辣。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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