兒子面前樹立榜樣 陳凱琳深夜偷吃零食

【晴報專訊】身為三孩之母的陳凱琳（Grace）身材勁fit，原來是零食控，不過為了在兒子面前，做一個好榜樣，若要滿足口腹之慾，只能趁三名兒子入睡後，才可以大快朵頤。Grace透露老公鄭嘉穎飲食超級健康，故每當她食零食時，便會被老公「訓話」一番。

Sofiee（左）和Grace分享護膚及keep fit心得。

當了媽媽後的陳凱琳，對護膚及打扮依然講究，昨日她出席品牌活動，分享靚媽之育成心得。Grace直言當媽媽後，護膚方面更加不能偷懶，飲食也會特別注意。Grace自爆喜歡吃零食，但要在兒子面前忍口，「唔想啲仔問點解媽咪食得，佢哋唔食得，所以每晚要趁佢哋瞓覺，我先可以偷偷地食甜品、蛋糕、糖同埋朱古力，其實食太多糖對皮膚唔好，偶然食少少都OK嘅。」Grace又指老公鄭嘉穎在飲食方面，比她健康得多，「佢食條菜都要浸水去油，所以老公會提點我唔好食太多零食，佢話老咗就會明，佢係我嘅私人營養師。」

鄭嘉穎和陳凱琳婚後育有三子，幸福滿瀉。（資料圖片）

吳海昕跟黃秋生學戲

而同場的吳海昕（Sofiee）自言怕曬黑，平時靠踩健身單車keep fit。她透露為下月參與舞台劇，早前特地跟黃秋生上演技堂，「第一次喺演藝學院咁大個場做舞台劇，所以有啲緊張。」問到身旁的Grace可有戲癮？她坦言目前較喜歡當主持，「我做戲又唔叻，之前同老公拍咗條片，有人留言問佢覺得老婆演技點，佢就答同以前差唔多，雖然知老公只係講笑，但自己都明白演戲係要花很多功夫同時間磨練。」