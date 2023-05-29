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29/05/2023

嘗盡人情冷暖學識感恩 周吉佩難忘舊同事「白鴿眼」

#吉吉 #周吉佩 #中年好聲音 #你是我唯一的
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　　【晴報專訊】周吉佩（吉吉）在《中年好聲音》贏得冠軍寶座，火速獲安排推出新歌《你是我唯一的》，風頭一時無兩。比賽過程中吸納不少「吉S粉」，但吉吉笑指未能成為仔女的偶像。歌唱事業曾經歷高低起跌，吉吉學懂珍惜眼前一切，哪怕明天變得不受歡迎，今天亦要唱好每一首歌，答謝大家的擁戴。

 

 

吉吉贏得《中年好聲音》冠軍，獲得價值港幣35萬元的寶石咪高峰。（資料圖片）

 

　　周吉佩自從在《中年好聲音》勝出後，工作忙個不停，除了正職，更有不少演藝工作邀約或者節目錄影，難免分身不暇。「始終唱歌收入未穩定，我都會繼續返正職，長遠嚟講，全職歌手係我嘅目標，希望以幕前工作為主，副業就轉型教學生唱歌。疫情前我一直有教班，依家學生都有追問我幾時再開班，希望可以將自己興趣變成維生嘅工作。」

 

子女曾想他輸掉比賽

 

　　由參賽起，吉吉的太太由反對到支持，現時更為他組織歌迷會，難怪吉吉將新歌《你是我唯一的》獻給太太。問到一對仔女是否都成為爸爸的頭號粉絲？吉吉大爆︰「仔女由第一集開始就好支持我，不斷叫我加油；直到差唔多決賽嘅時候，佢哋反而不斷問『爸爸幾時輸？』因為佢哋想我快啲返嚟陪佢哋玩，我聽到真係好心悒。前排有兩日假期，我幾辛苦都好，點都陪佢哋出去玩，仔女攬實我唔放，真係好開心！」

 

目前工作不斷的吉吉，盡量抽時間陪伴一對子女。（IG圖片）

 

　　吉吉感動說，大女在決賽當晚見到自己勝出，忍不住爆喊。「參賽呢半年我經歷好多，阿女好明白，佢為我感到驕傲，仲話『爸爸你依家明星嚟喎』。」他笑言在子女面前，絕對無所謂明星光環，「反而阿女啲同學同家長都好支持我，仲投票畀我。有小朋友同我講︰『吉吉叔叔，我好鍾意你！』仲問我拎簽名相，真係多謝大家支持我！」他坦言，不需要子女都視他為偶像，反而希望透過自身努力，讓孩子學習到追夢的堅毅決心和精神就夠。

 

吉吉太太全力支持老公比賽，更為老公組織歌迷會。（IG圖片）

 

贏冠軍為自己爭口氣

 

　　回望過去的歌唱之路，吉吉在低潮時受過不少白眼。他跟第一間唱片公司和平分手，並感激舊東家給他很多發展機會，大家關係不錯。及後，吉吉曾加盟電視台，但後來離巢時，平日有傾有講的同事完全不理他，令他感受到人情冷暖。「唔知係咪我多疑啦，但（佢哋）平時態度真係唔係咁，可能見我個身份無咗喇。其實就算我未正式離開娛圈，之前有好多藝人朋友，大家都好老友，後來佢哋啲眼神同關係都唔同晒。係好難受，但無辦法，馬死落地行，無錢就無錢，我咪重新嚟過囉！」他表示這些都是很好的人生歷練，現在他跟不同崗位的人合作，都會非常尊重對方，提醒自己不可成為那些「白鴿眼」的人。

 

吉吉十分感激「吉S粉」一直陪他在音樂路上前行。（資料圖片）

 

　　成為《中年》冠軍，是否意味着終於一吐烏氣？吉吉說︰「算係為自己爭一口氣，參加呢個比賽，就係想為自己爭一口氣，無諗過行到最後，有種被肯定嘅感覺，希望日後做得更加好，最終真係會有吐氣揚眉嘅感覺。依家我覺得，終於可以入番行，我唔知第時會唔會已經無人鍾意自己，所以依家最重要係做好每一場演出，唱好每一首歌。」

轉載自: 晴報

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