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30/05/2023

數恩愛夫妻答王浩信陳自瑤 伍仲衡疑事後道歉

#恩愛夫妻 #伍仲衡 #蕭正楠 #思家大戰 #李思捷
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　　【晴報專訊】李思捷主持的《思家大戰》成為無綫綜藝節目的收視保證，前晚播出一集，請來蕭正楠（Edwin）、區永權和伍仲衡等，對戰素人隊。全晚最驚喜是數「TVB最最最恩愛夫妻或情侶」，伍仲衡竟答「王浩信和陳自瑤」，令全廠的空氣突然靜止了，全場人士皆露出驚訝表情。

 

蕭正楠和伍仲衡（右）等組成「HEART」上《思家大戰》。（電視截圖）

 

　　玩遊戲時，李思捷問「TVB最最最恩愛夫妻或情侶」，大家答陳豪和陳茵媺、馬國明與湯洛雯、蕭正楠和黃翠如，都成功榜上有名。不過伍仲衡卻回答︰「王浩信同陳自瑤！」全場忽然鴉雀無聲，個個「擘大口得個窿」，區永權嚇到眼都凸，李思捷佩服到做出五體投地的動作，最後伍仲衡的答案並不在榜上。

 

區永權聽到伍仲衡的答案時，嚇到眼到凸。（電視截圖）

 

網民斥大言不慚

 

　　伍仲衡這次語出驚人，令全場人士先呆滯後爆笑，蕭正楠笑到趴在枱上。大家的反應如此激烈，只因王浩信和陳自瑤近年屢傳婚變，婚姻狀況成謎，而當事人一直冷處理，令外界有更多揣測。至於伍仲衡前晚在節目播出後，在社交網出post寫道「Sorry陳小姐」，疑向陳自瑤道歉。網民紛紛留言指摘「你係咪有內幕消息」、「唔應該用呢啲嚟講笑，大言不慚」、「玩大咗啦」、「陳小姐做過你演唱會嘉賓，你咁做令人好反感」等。

 

王浩信和陳自瑤近年不再結伴出席活動，訪問時更拒絕談及對方，婚姻狀況成謎。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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