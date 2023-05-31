笑談男友床戰蔡潔 莊思明嘲楊明細膽

【晴報專訊】蔡潔和楊明在劇集《一舞傾城》中的激情床戲成為熱話，楊明揚言不用向女友莊思明備案。昨日思明出席劇集宣傳時，就自爆拍攝床戲當日，自己也在場，她笑住勸告男友切勿濫拍，否則變成「香港第一個男優」。

思明相信楊明不會濫拍床戲。

陳法蓉、蔡潔、陳星妤、莊思敏和莊思明等，昨日齊齊為《一舞傾城》造勢，與蔡潔上演火辣床戲的楊明未有現身。該床戲成為網民熱話，思明透露前晚剛好與楊明外出食飯，未有收看，不過思明自爆︰「其實佢拍嗰日，我喺現場，唔係監場，係佢哋呢場戲之後到我開工，不過我去到已經拍完，蔡潔好搞笑，好緊張走嚟我身邊，問我想唔想睇playback。（你在場令楊明壓力大？）咁又無特別嘅。（習慣咗佢拍呢啲戲？）其實佢唔算多，但又唔好太多，太多就濫得滯，專拍呢啲就係拍AV，變咗香港第一個男優。（你唔介意？）我介意呀！都係講下笑啫，佢應該唔會，因為佢太細膽，好膽怯。」

陳星妤（左）和蔡潔因劇中的肉搏戲而人氣急升。

陳星妤預告尺度更激

而蔡潔重提與楊明一分鐘激烈床戲，她笑言希望能拉高收視，「拍嘅時候大家都唔想嘥彈藥，盡力一take過，拍完就算。」而在劇中介入關楚耀和吳沚默的「小三」陳星妤，預告會遭吳沚默掌摑，之後會有更多愛情動作場口，請觀眾拭目以待。此外，莊思敏昨日宣布把名字中的「鍶」改回「思」字，「最主要因為爹哋唔喺度，所以想用番佢改嘅名。（之前相士同你改個名唔靈？）又唔可以咁講，呢段時間經歷咗好多嘢，我哋三姊妹都用『思』字，想統一啲。」

楊明和蔡潔的床戲成為熱話。（電視截圖）

李嘉和莊思敏在劇中相當出位。