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01/06/2023

計劃生兒育女 馬國明湯洛雯買樓要近阿媽

#馬國明 #湯洛雯
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　　【晴報專訊】馬國明（馬明）與未婚妻湯洛雯（靚湯）昨日出席珠寶活動，獲大會送上黃金龍鳳鐲，慶祝二人訂婚之喜。當司儀問馬明覺得靚湯所佩戴的首飾是否漂亮時，靚湯即說︰「你答好啲喎！」馬明即聽話大讚，司儀取笑馬明「求生意志」極強。談到情侶檔酬勞，馬明笑言是開心價，自誇「好抵用」；靚湯則說︰「我哋依家想儲錢，如果可以，都想買一個屬於自己嘅安樂窩。」馬明不停點頭和應，表示間中睇樓，「要睇下啱唔啱，唔會為買而買；如果近父母嗰邊就最好，因為將來計劃生小朋友，近父母就方便啲，始終我哋都有做嘢。」

 

馬明積極配合未婚妻靚湯做心心手勢。

 

 

　　馬明表示已完成劇集《新聞女王》的廠景拍攝，有更多時間參與籌備婚禮，靚湯大讚未婚夫︰「佢好好，佢唔係不聞不問，就算佢瞓得好少，間中都問我使唔使佢幫手。我覺得佢唔夠瞓，梗係賺錢緊要，結婚係開心事，唔應該有壓力，做到就做。」馬明亦大讚靚湯為他安排一切瑣碎事，讓他可專心工作。提到馬明聽足靚湯話，他說︰「我問得太多人，大家都話最幸福就係『當老婆開心，你就會好開心』，我都覺得好啱。」靚湯即說︰「搞到我好似好野蠻！」馬明笑說︰「唔係，每個男人都要令太太開心，咁你就會好開心。」

 

準新人獲贈龍鳳鐲，相信慳唔少。

轉載自: 晴報

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