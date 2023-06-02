  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

02/06/2023

專心打理家族生意 伍樂怡宣布退出幕前

#伍樂怡 #超能使者 #青春不要臉
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】現年30歲的前港姐伍樂怡（Kelly），日前在社交網大曬性感泳照，正當大家以為她為演藝事業搏到盡時，Kelly前晚卻在網上宣布退出幕前，轉行打理家族生意，令粉絲大呼可惜。

 

伍樂怡樣靚身材正，退出幕前實在浪費。（IG圖片）

 

　　家境富裕的伍樂怡，父親和兄長主要在內地從事女性內衣營銷生意。入行逾五年的Kelly，去年在劇集《超能使者》中飾演唐詩詠助手「阿七」；她在《青春不要臉》扮小龍女，又翻拍汪明荃的經典廣告，令人留下深刻印象，但演藝發展平平。其實，Kelly計劃退出幕前早有迹可尋，去年她接受訪問時，曾提到因三年疫情，家族經營的內衣生意有很多轉變，她有責任幫家人打理生意，當時與無綫仍有合約的她，無奈表示見步行步。

 

伍樂怡在《超能使者》中飾演「阿七」，獲網民大讚可愛。

 

嚮往隨心所欲

 

　　前晚，Kelly在社交平台發文，她驚訝粉絲們原來對她演出的角色都很熟悉，表示有悄悄話要跟大家說：「大家以後在電視會不怎樣見到我了，我現在已經不在做幕前的工作了，但還是很感謝一直喜歡我的你們。」她指退出幕前之後，生活比較隨心所欲，自由地做想做的事，包括打理生意、工作、旅行及跟朋友相聚等，才是她嚮往的生活；同時，她亦會努力做好個人滑水衣品牌，希望將來把品牌帶到內地。不少網民均留言支持Kelly，祝願她一切順利，亦有粉絲大感不捨。

轉載自: 晴報

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#伍樂怡 #超能使者 #青春不要臉

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk