生日狂收BLACKPINK禮物 林明禎恨見Lisa願做打雜

【晴報專訊】林明禎昨日到銅鑼灣出席飲品活動，剛於上周度過33歲生日的明禎，透露友人及粉絲送上其偶像、女團BLACKPINK成員Lisa的親筆簽名及禮物，令她開心不已；明禎開腔指恨見Lisa真人，笑言願意為她打雜做「阿四」，認真搞笑。

穿上小背心襯短裙的明禎青春逼人，又露白滑玉背。

林明禎昨日穿上露背小背心襯短裙，露出白滑美腿，青春可人。生日於工作中度過的她，透露有很多客戶跟她慶祝，所以吃了不少蛋糕。可有收到朋友或粉絲送上特別的生日禮物？明禎表示︰「因為我好鍾意BLACKPINK嘅Lisa，所以收到好多佢嘅親筆簽名，同埋佢嘅最新產品，所以好興奮、好開心。」會否希望跟Lisa合作？明禎即搞笑謂︰「我可以幫她拿東西，哈哈！幫她打雜和拍照，就已經心滿意足。如果可以看到她真人就好，因為仲未見過佢真人。（睇過佢演唱會？）因為佢嘅演唱會我都有工作，唔得閒。」

明禎視BLACKPINK成員Lisa為偶像。（IG圖片）

明禎生日期間吃了不少蛋糕和美食，但未有增磅︰「無得肥，因為工作好忙，成日瞓唔夠，噚晚（前晚）去咗澳門工作，返到嚟都好夜，今日（昨日）又好早起身。雖然唔夠瞓，但都好開心。（唔夠精神工作？）工作時會腎上腺素上升，令到我精神，但返到屋企我就咩都唔做。（點樣放鬆？）我會打機同瞓覺，仲有食多啲嘢，因為我工作時食嘢唔定時。」

明禎即場炮製最新飲品，有板有眼。

搬新居2個月未遇姜濤

談到搬進新居已兩個月，明禎直言不習慣香閨太細，她稱︰「其實新屋咩都好，傢俬又好，但就有啲細，廚房唔夠位擺嘢。我煮好多嘢食，食物又唔夠位放，我決定下次要搬大啲。（幾時搬？）呢度要租兩年。」至於可有遇到鄰居姜濤？她笑說：「無呀，我唔工作時就唔出門。我哋應該唔係住同一棟，我嗰棟無人住，聽音樂可以大大聲，唔驚影響到人。」



