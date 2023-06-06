  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

06/06/2023

生日狂收BLACKPINK禮物 林明禎恨見Lisa願做打雜

#林明禎 #BLACKPINK
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】林明禎昨日到銅鑼灣出席飲品活動，剛於上周度過33歲生日的明禎，透露友人及粉絲送上其偶像、女團BLACKPINK成員Lisa的親筆簽名及禮物，令她開心不已；明禎開腔指恨見Lisa真人，笑言願意為她打雜做「阿四」，認真搞笑。

 

 

穿上小背心襯短裙的明禎青春逼人，又露白滑玉背。

 

　　林明禎昨日穿上露背小背心襯短裙，露出白滑美腿，青春可人。生日於工作中度過的她，透露有很多客戶跟她慶祝，所以吃了不少蛋糕。可有收到朋友或粉絲送上特別的生日禮物？明禎表示︰「因為我好鍾意BLACKPINK嘅Lisa，所以收到好多佢嘅親筆簽名，同埋佢嘅最新產品，所以好興奮、好開心。」會否希望跟Lisa合作？明禎即搞笑謂︰「我可以幫她拿東西，哈哈！幫她打雜和拍照，就已經心滿意足。如果可以看到她真人就好，因為仲未見過佢真人。（睇過佢演唱會？）因為佢嘅演唱會我都有工作，唔得閒。」

 

明禎視BLACKPINK成員Lisa為偶像。（IG圖片）

 

　　明禎生日期間吃了不少蛋糕和美食，但未有增磅︰「無得肥，因為工作好忙，成日瞓唔夠，噚晚（前晚）去咗澳門工作，返到嚟都好夜，今日（昨日）又好早起身。雖然唔夠瞓，但都好開心。（唔夠精神工作？）工作時會腎上腺素上升，令到我精神，但返到屋企我就咩都唔做。（點樣放鬆？）我會打機同瞓覺，仲有食多啲嘢，因為我工作時食嘢唔定時。」

 

明禎即場炮製最新飲品，有板有眼。

 

搬新居2個月未遇姜濤

 

　　談到搬進新居已兩個月，明禎直言不習慣香閨太細，她稱︰「其實新屋咩都好，傢俬又好，但就有啲細，廚房唔夠位擺嘢。我煮好多嘢食，食物又唔夠位放，我決定下次要搬大啲。（幾時搬？）呢度要租兩年。」至於可有遇到鄰居姜濤？她笑說：「無呀，我唔工作時就唔出門。我哋應該唔係住同一棟，我嗰棟無人住，聽音樂可以大大聲，唔驚影響到人。」

轉載自: 晴報

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#林明禎 #BLACKPINK

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk