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07/06/2023

出走半年搵創作靈感 AGA江海迦新歌散播快樂

#Aga #江海迦
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　　【晴報專訊】AGA（江海迦）去年宣布取消紅館個唱後，隨即孤身一人遠走他鄉，展開長達半年的旅程，期間她到訪十多個地方，笑言除了洗滌心靈，亦花去全副身家。結束悠長假期返港的AGA，帶同旅行期間創作的歌曲強勢回歸，她希望透過這些歌曲，傳遞快樂和正面的信息給樂迷。

 

「出走」半年，AGA直認任性。

 

AGA感謝有一班十分支持自己的團隊。

 

　　AGA江海迦出道十年，創作過不少受歡迎歌曲，在樂壇亦獲得不少獎項，2020年原定登上紅館舞台，舉行首個個人演唱會，卻受疫情影響兩度取消。去年中她決定放假外遊散心，沉澱心情，這趟旅程一去便半年，走勻法國、新西蘭、荷蘭及日本等，總共去了約16個地方。AGA說︰「啲假期係我喺呢十年累積返嚟，咁多年嚟，我無乜放過假，所以用晒啲假期，又使晒啲錢，但有信心搵得番嘅。」花去積蓄，卻十分值得，因為旅途中靈感爆發，寫了不少新作品，「真係寫咗好多歌，希望大家能夠透過我嘅歌，獲得一啲得着同快樂。」她又指過去的三、四年，創作不多，歌曲存貨所剩無幾，可幸這次旅程收穫豐富。

 

　　另外，最令AGA開心是旅行期間，父母中途加入，她帶兩老到法國和荷蘭遊玩，「我爸爸係電影迷，又好鍾意煲劇，好鍾意睇《Emily in Paris》，所以我做導遊帶佢去啲拍攝場地，做埋攝影師，不停幫佢哋影相，自己反而無乜影相。」

 

AGA帶父母周遊列國，玩得十分開心。（IG圖片）

 

開心帶父母歐遊打卡

 

　　AGA最近推出新歌《MIZU》，網上點擊已破百萬，她特別製作Acoustic版本答謝樂迷，「呢首歌係講社交媒體，當你一路玩嘅時候，你會羨慕人哋去咗邊度旅行、生活幾咁美好，我訪問過身邊人，問十個十個都認同，所以我就創作咗呢首歌。」AGA選這首歌作為她「回歸」的頭炮作，是因為跟過往的情歌大不同，「呢首歌有好多幻想同感情，關於唔同人、唔同事，想分享畀大家聽。」談到工作大計，AGA希望年底可以推出新專輯，亦會籌備推出一張英文專輯，至於何時重啟演唱會？AGA因個唱兩度取消而猶有餘悸，「我全部都唔會答，真係驚咗。」

 

 

 

2020年，AGA奪得《叱咤頒獎典禮》女歌手金獎。（資料圖片）

 

 

 

AGA在旅遊期間完成了不少人生清單，包括駕駛小型飛機。（IG圖片）

轉載自: 晴報

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