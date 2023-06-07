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07/06/2023

溫拿8月開告別演唱會 譚詠麟預告乖仔曉風返港捧場

#溫拿 #葉智強 #彭健新 #鍾鎮濤 #譚詠麟 #溫拿情不變+說再見Farewell with LOVE演唱會
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　　【晴報專訊】樂隊溫拿成軍50年，將於八月假紅館舉行五場告別演唱會。昨日溫拿在中環舉行記者會，但卻四缺一，只有譚詠麟（阿倫）、鍾鎮濤（阿B）、彭健新及葉智強現身，陳友因中暑而缺席，但亦有拍片支持。阿倫露口風，大爆獨生子曉風屆時會返港捧場。

 

溫拿昨日四缺一亮相，在記招上預演幾首歌熱身。

 

　　溫拿為了是次《溫拿情不變+說再見Farewell with LOVE演唱會》，特別創作新歌《由始至今》，為何決定舉行告別演唱會？他們有感五人仍四肢健全、行得走得，故提早跟歌迷分享。問他們可有不捨？譚詠麟表示︰「我哋係憂而不傷，懷住開派對嘅心情，等大家見證我哋farewell。」

 

因中暑而缺席的陳友拍片支持。

 

　　至於想邀請甚麼朋友參與？彭健新希望請來前經理人梁柏濤，阿倫和葉智強則分別希望邀請陳百祥（阿叻）及其胞弟陳百燊上台。阿倫表示︰「話晒阿叻係溫拿前身The Loosers嘅成員。」鍾鎮濤女兒鍾懿亦會專程由外地返港做嘉賓，阿B說︰「個女同溫拿一同成長，咁啱放暑假返嚟，一定要跟大家見下面。」

 

阿倫努力減巨腩

 

　　問阿倫會否帶兒子曉風上台？他笑稱︰「你哋就想，佢唔係呢行，佢係工程師，唔好搞佢。（唔返嚟睇？）點解唔返呀？」溫拿未決定屆時可會有告別儀式，但強調樂隊日後不再作商業演出。阿B說︰「我哋唔係封咪，仲要搵食。」阿倫則說︰「我仲要還好多騷債。」他們透露是次演唱會正在洽談巡迴演出，包括內地和東南亞等地。

 

阿倫早前踢波時驚現巨腩，他揚言已開始減肥。(網上圖片)

 

　　另外，早前阿倫踢波時驚現巨腩，遭網民嘲笑肚腩比朗拿度更勁，他回應︰「張相係好耐之前，依家減緊喇，的確有一輪係豐衣足食，人哋集思廣益，我就集『脂』廣益。」

轉載自: 晴報

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