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07/06/2023

「樂壇黑仔王」除名 張敬軒借新歌勉勵大家

#張敬軒 #Revisit張敬軒演唱會
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　　【晴報專訊】張敬軒（軒仔）《Revisit張敬軒演唱會》前晚假灣仔會展開鑼，去年尾他因不幸確診而無奈腰斬個唱，未能跟歌迷倒數；今次重啟演唱會，軒仔特別調整歌單又換上新歌衫，為觀眾帶來精采的一晚。

 

軒仔換上新歌衫，又向大家派心心。

 

　　演唱會甫開始，張敬軒與舞蹈員載歌載舞演繹了《Deadline》、《Sweet Escape》及《Stop The Time》三首快歌，火速辣㷫全場。勁歌熱舞後，軒仔感觸說︰「喺呢三、四年，今次係第一個見到大家個樣嘅演唱會；喺去年12月26日係我最後一次企喺呢個舞台，嗰晚返到屋企，我第一次有BB嘅感覺，見到兩條線，我最擔心嘅係有觀眾原本睇完騷之後移民，或者特登飛返嚟睇騷，結果白行一趟，我向受影響嘅人講聲對唔住。」

 

三度encore滿足歌迷

 

　　及後軒仔以鋼琴自彈自唱《靈魂相認》及《遙吻》，令大家聽出耳油。及後軒仔提到在疫情下開設直播頻道，自稱「網癮中年」，他笑說︰「2022年我成為咗最top嘅KOL，未來我唔想被年紀限制自己嘅好奇心，繼續走出舒適圈，甚至攞事業『較飛』。」encore時，軒仔獻唱新歌《隱形遊樂場》，並說這是倫敦之旅的最大收穫，回想當時臨近開騷，他一直帶病在身，幸好遇到好中醫，不但醫好他，而且聲音比之前更響亮，「人生好奇妙，去年底第二度腰斬演唱會，被網民封為樂壇黑仔王，只要慢慢咬緊牙關衝過去。」軒仔同時把這首歌送給移居外地的香港人，最後他三度安哥唱出《我的天》，首場演出圓滿結束。

 

軒仔飲水時，笑言要為肩膊上的兩朵花灌溉。

轉載自: 晴報

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