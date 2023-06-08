  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

08/06/2023

「Dee家族」首次合體 何啟華開心互相帶挈搵食

#游學修 #Error #何啟華 #翻版阿Dee #梁浩朗 #陳海寧 #閃電俠 #全民造星V
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】ERROR副隊長何啟華（阿Dee）昨日聯同有「翻版阿Dee」之稱的梁浩朗（Aaron），以及「Dee姐」陳海寧，首次合體成「Dee家族」出席活動。阿Dee與陳海寧以兄妹相稱兼曾合作節目，他笑指跟Aaron很有緣，相信兩人上世已結緣，所以今世互相帶挈搵真銀，但就拒絕結拜做「真‧兄弟」。

 

「翻版阿Dee」Aaron和阿Dee無論樣貌、表情及聲綫都十分相似。

 

　　何啟華和梁浩朗昨日首次一起出席活動，阿Dee表示大會邀請他們是因為配合電影《閃電俠》的情節。Aaron首次出席公開活動，感到緊張又好玩，亦期待再有合作機會，阿Dee更笑言可以找Aaron做其替身，Aaron笑言︰「佢有其他嘢做時，可以搵我頂住先，任何工作機會或者幕前都可以試下。」順利晉身《全民造星V》60強的Aaron，拒透露何時被淘汰出局，但他強調會兼顧大律師工作，身旁的阿Dee即表示︰「藝人呢啲係副業，大律師千祈唔好放棄呀。」

 

阿Dee、陳海寧和Aaron首次以「Dee家族」亮相。

 

勸梁浩朗不要做全職藝人

 

　　問阿Dee認為Aaron的演藝路可以走到多遠？他說︰「佢應該一世做律師，藝人就兼職下，盡力而為啦，攞獎唔代表最好，輸贏唔重要，同埋佢已經贏咗㗎啦，一行出嚟已經成為焦點。（因為你帶挈？）互相帶挈啦，緣份真係好難講，我無啦啦有個律師角色（電影《毒舌大狀》角色），之後走個律師出嚟同我撞樣，仲要係參加《全民造星》，可能我哋上一世已經結緣。」問二人可會結拜？阿Dee沒有正面回答，笑笑口謂︰「係咪要燒黃紙、斬雞？」Aaron則說︰「大家就咁望都覺得似兄弟就夠。」

 

　　至於同場的游學修，提到近日其主理的網上頻道「試當真」，被指拍片影射現今偶像而搞到「脫粉」，游學修否認︰「無呢件事，觀眾反而最鍾意我哋呢條片，同埋我哋只係扮演角色，絕無冒犯任何人。」

 

游學修透露九月與黃秋生合演舞台劇《極地謎情》。

轉載自: 晴報

香港社會風氣保守，繪麗奈出現或帶來改變？繪麗奈即將作客《男男女女‧嘉點情趣》，立即留言提問！► 立即提問

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#游學修 #Error #何啟華 #翻版阿Dee #梁浩朗 #陳海寧 #閃電俠 #全民造星V

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk