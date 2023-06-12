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12/06/2023

「AI尹光」翻唱《Dear My Friend,》 姜濤︰我聽完都覺得好過原唱

#與HPV的距離 #「AI尹光」 #Dear My Friend #姜濤 #譚旻萱 #AI #人工智能
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　　【晴報專訊】最近AI歌手大行其道，不少人以AI人工智能製作翻唱作品，例如「AI尹光」翻唱姜濤及林家謙的歌曲成功熱爆網絡。姜濤昨日出席預防HPV微電影《與HPV的距離》首播會，笑言有聽過「AI尹光」翻唱自己作品《Dear My Friend,》，更大方表示對方唱得比自己好聽︰「我都會學習唱得好啲，進步啲！」

 

提到八月舉行個唱，姜濤笑言孭了一身飛債。

 

　　姜濤昨日以HPV教育大使身份，聯同譚旻萱（Mandy）及岑珈其出席首播會，大會抽中姜糖（姜濤粉絲）上台玩遊戲，對方即興奮尖叫；及後，有女粉絲與姜濤合照，竟要求身旁的老公走開，場面搞笑。事後姜濤笑說︰「要同佢（姜糖）老公講聲唔好意思，相信佢哋（姜糖）心中第一名都係老公！」他笑言被現場姜糖的高音嚇親，「大家咁熱情我好開心，但希望大家小心啲，有時佢哋應援逼得滯會跌低。」

 

姜濤與Mandy欣賞自己的演出，忍不住尷尬而笑。

 

　　提到「AI尹光」翻唱姜濤歌曲《Dear My Friend,》熱爆網絡，姜濤笑言有聽過，「幾得意！（有咩評語？）無乜，一定係好唔同嘅感覺，好開心用我啲歌去做呢啲（AI翻唱）。」提到有網民讚AI尹光唱得比原唱好，會否不開心？他大方說︰「聽完我都覺得係，咁真係呀嘛，有啲前輩唱歌真係好聽，聲底好好。」他自言不會因此打擊自信，「我會學習，想唱好啲，希望嚟緊出嘅歌保持好啲水準，進步啲。」談到個唱海報跟偶像羅志祥（小豬）的海報相似，姜濤否認是致敬之作，「呢樣真係無諗過，其實我睇過小豬嗰張，但當下無醒起，出咗新聞先知。其實有好多類似概念，而我嘅個唱（主題）本身真係關於水，都唔介意大家講。」

 

「AI尹光」翻唱《Dear My Friend,》大受歡迎。（網上截圖）

 

譚旻萱被姜濤Charm到

 

　　同場的Mandy與姜濤合作拍微電影，愛打籃球的二人在片中大曬球技。Mandy在片中主動追求姜濤，她笑說︰「我現實中都係咁主動，鍾意就大聲說出來。」問她可有喜歡姜濤？她說︰「阿姜咁charm，我同姜糖個心一致，特別阿姜射入波嗰下，我就覺得『衰鬼，射波好鬼準』，都會被charm親！」

 

Mandy、姜濤及岑珈其一同宣傳預防HPV的重要。

轉載自: 晴報

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