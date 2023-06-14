新歌MV扮驅魔人 盧瀚霆大膽着穿窿褲

【晴報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）推出全新跳唱歌曲《Nah》，他以新歌提醒自己要學懂放鬆，「有時我好想隱藏自己驚恐嘅一面，盡量表現體面嘅形象，變相個人愈嚟愈繃緊，所以想提醒自己，接受同擁抱自己軟弱嘅一面。」他在MV中扮演驚鬼的驅魔人，並在酷熱天氣下於廢墟拍攝，相當辛苦，「四年嚟，未試過未拍跳舞已經由頭到腳，甚至內衣褲都濕晒，但最擔心係瘦咗。本身條皮褲唔使用皮帶，但拍咗三小時後要用皮帶，因為條腰幼咗，愈拍愈瘦。」至於另一個紅色上衣造型，是他今次最愛，「呢個look成條褲穿窿，比較大膽呢！」此外，有份參與去年MIRROR演唱會的舞蹈員Tank Leung（梁德忠）、Beep及Saiter，亦有演出MV，當中Tank飾演魔鬼，演出搶鏡。

Anson Lo以穿窿褲上陣，笑言難得打扮大膽。

另外，P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）亦推出首支跳唱作品《BAD》，更第一次嘗試填rap詞。Phoebus開心說︰「自己一直鍾意跳唱，想做一位跳唱歌手，今次終於擁有第一支個人跳唱歌，非常興奮！歌詞有好多細節，例如偶包、Pixel等字眼，除咗自嘲，意思恰到好處。」

Phoebus以新歌提醒自己善良之餘，偶然亦要反叛一下。

Anson Lo獲Tank參與拍攝MV。