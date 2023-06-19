  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

19/06/2023

騎呢驚喜賀父親節 鄭嘉穎意粉倒落枱 嚇呆囝囝

#父親節 #鄭嘉穎 #關曜儁 #陳凱琳
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】昨日父親節，不少藝人與家人溫馨慶祝，鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）更別出心裁，為兒子帶來驚喜。嘉穎化身大廚親自炮製番茄意粉，誰知將美食端出餐枱時，嘉穎竟有特別的擺盤方式，令囝囝O嘴之餘，連網民都嚇呆！

 

Grace自言為人父母，都希望為子女創造開心回憶。（資料圖片）

 

　　陳凱琳不時分享家庭生活，更感染老公鄭嘉穎一起作新嘗試。今年父親節，兩公婆決定以特別的方式慶祝，短片一開首，嘉穎化身型仔大廚煮意粉，只見他自信向老婆示意「放心交畀我」，試味時更十分滿意自己手藝。鏡頭一轉，嘉穎肉緊地瘋狂抹枱，然後端出意粉及醬汁，在大仔及二仔面前，突然將意粉和醬汁一口氣倒在餐枱上，嚇到兒子O嘴！然後三父子齊齊撈意粉吃，兩個囝囝孝順地餵嘉穎食意粉，而Grace亦食埋一份，大讚好味！

 

嘉穎一口氣將意粉倒在餐枱上，大仔Rafael即時O嘴。（IG截圖）

 

Grace試食後大讚美味。（IG截圖）

 

　　Grace寫道︰「老實說，當我們第一次見到這樣獨特的『上碟』方式，我們有點懷疑，這樣衞生嗎？我們的孩子真的會吃嗎？但本着為小朋友製造驚喜的精神，我們試着保持開放態度，看看會怎樣！讓短片說話！祝大家父親節快樂，有個『滿意』的慶祝活動！」她更透露大仔Rafael看到的第一個反應，就是問爸媽：「我可以要一隻碟嗎？」有網民大讚「餐枱意粉」夠晒創意，笑問是否懶得洗碗；亦有人擔心衞生問題，更有網民坦言看見食物倒在枱上已「無晒胃口」。

 

關曜儁恨追龍B

 

　　另外，無綫藝員關曜儁（Leo）今年三月榮升爸爸後，首度與太太及女兒關凱妃（Lorraine）慶祝父親節。Leo指女兒最愛笑和睡覺，「同佢一齊真係好開心，絕對會被佢嘅笑容融化，每日返到屋企，見到佢嘅笑容，辛苦同苦惱都忘記晒！」他笑言夫婦會努力追龍B，陪伴Lorraine成長。

 

關曜儁笑指女兒成為自己的「人肉鬧鐘」。（受訪者提供）

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#父親節 #鄭嘉穎 #關曜儁 #陳凱琳

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk