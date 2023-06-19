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19/06/2023

傳富商與何浩文出招力追 蔡潔強調單身靠自己

#一舞傾城 #蔡潔 #練美娟
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　　【晴報專訊】蔡潔近日憑話題劇集《一舞傾城》而人氣急升，又獲無綫力捧，星途無限，桃花更相當旺盛，有傳獲猛料富商及拍檔何浩文同期力追。昨日蔡潔和練美娟（娟姐）出席寵物酒店開幕，她對傳聞一笑置之，並強調一直靠努力養活自己。

 

蔡潔近來新聞多多，早前與黃宗澤傳緋聞，近日又傳被富商及何浩文同期力追。

 

　　蔡潔昨日帶同四歲愛貓「豬仔」出席活動，近日有報道指一名富商以銀彈攻勢向她展開追求，而《一舞傾城》拍檔何浩文亦對她大獻殷勤，對此蔡潔都一一否認，「完全無啲咁嘅事，我依家係單身，亦都無人追。」有傳何浩文飛去寧波和北京探班？蔡潔解釋︰「因為劇組有佢嘅朋友，佢唔使開工就飛過嚟探佢哋，跟住一大班人出去玩，總之我依家唔諗拍拖，專心工作。」

 

有傳何浩文為追求蔡潔，飛內地探班。（IG圖片）

 

　　可擔心報道令人誤會被富商包養？蔡潔表示︰「都無咁嘅事，我都唔知點解有呢啲傳言，所有衣食住行都係我自己賺錢，我想遲啲爸爸媽媽嚟香港，可以有個舒適環境，所以搵一個自己鍾意嘅居住環境，有部自己嘅車，呢啲都係做呢行嘅基本配套，所有嘢都係我可以應付嘅。」她又指沒有要求另一半是圈中人或圈外人，又無奈說︰「一切隨緣啦，被人寫成咁邊有人夠膽追我。」

 

練美娟到非洲拍旅遊特輯

 

　　另外，娟姐帶同九歲愛犬「烏冬」到場，她大讚愛犬︰「佢好似主人咁，好乖又文靜。」娟姐又透露將會到歐洲或非洲拍攝旅遊節目，此行會去較冷門的地方取景，有心理準備要攀山涉水，「今次唔係去啲大路嘅吃喝玩樂景點，我都驚辛苦㗎，惟有當減肥。我唔怕玩笨豬跳嗰啲，最驚係拍動物大遷徙時要我一齊跑。」

 

娟姐即將出埠工作，現正物色寵物暫託服務。

轉載自: 晴報

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