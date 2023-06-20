深信音樂能醫百病 李佳感謝丈夫和學生 成就夢想

【晴報專訊】《中年好聲音》亞軍李佳從小熱愛唱歌跳舞，形容音樂能醫百病，曾經因結婚生子移居英國，放棄音樂相夫教子；沒料到，一次偶然機會下重拾咪高峰，讓她找到心之所向。李佳慶幸在丈夫支持下，舉家來港支持她追夢，令她成功開辦歌唱學校，但因遇上疫情而參加《中年好聲音》，讓她能夠走到今日。這一路走來，令李佳明白到成功追夢，並非單靠一人之力，乃是身邊人陪伴一起成就的美事。

李佳當歌手之餘，不會放棄教唱歌。

45歲的李佳擁有幸福家庭，英籍丈夫Sunny和兩名兒子十分支持她參賽，經歷半年的比賽，以大熱姿態獲得亞軍，加入樂壇一圓歌手夢。李佳坦言從小熱愛唱歌，「從父母口中得知，細個聽到音樂，我就會跟住跳舞。有一次發燒好嚴重，媽咪帶我去歌廳跳舞，跳完之後就我好番。」李佳的成長由無數的歌唱比賽拼湊而成，她享受唱歌、享受表演、享受觀眾的掌聲，「去唔同酒廊、酒店嘅爵士酒吧表演，我都唱得好開心，絕對無諗過可以做電視台歌手。」

一家四口來港由零開始

十年的酒廊歌手生涯過去，令李佳感到疲倦，「十年來我無休息過，真係好攰；當時我滿30歲，想穩定落嚟，丈夫（當時男友）來自英國，佢喺上海生活咗十年，大家都想組織家庭，所以我決定放棄唱歌去英國生活。」從此，她幾乎沒有收看任何有關歌唱的節目，因為看着看着，心裏都不是味兒，「唱歌」二字像變成了禁忌，從此絕口不提。

李佳放棄英國一切，來港開設歌唱學校，獲丈夫及一對兒子支持。（IG圖片）

直至有一次來香港探望媽媽，李佳獲好友邀請在宴會上唱歌，再次拾起咪高峰演唱拿手的拉丁爵士樂，令她再次感受到滿足，「於是我打電話畀老公，講笑咁問佢好唔好嚟香港生活？但佢好上心，然後我哋放棄英國一切搬嚟香港，由零開始。」李佳來港後開辦歌唱教室，不久卻遇上疫情，讓她能夠撑下去，全靠學生們的支持。「多謝我啲學生，除咗喺比賽期間好支持我之外，疫情期間，嚟上堂其實都有風險，但佢哋唔理屋企人反對都嚟上堂，有啲仲刻意搵我補鐘。佢哋用呢種方式去支持我，等我可以交到租。」李佳的夢想獲得家人、朋友及學生們去成就，令她能夠笑着面對任何挑戰。「希望將來多啲機會唱歌，如果有機會出唱片就更犀利啦，最重要係我覺得唱歌有助身心健康，希望大家從中都獲得快樂。」

小時候的李佳，十分可愛。（受訪者提供）

李佳當了酒廊歌手十年，忽然感到疲倦乏力。（受訪者提供）