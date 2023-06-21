馬德鐘祝福成最年輕視帝 吳偉豪工作中度過25歲生日

【晴報專訊】馬德鐘（馬神）、吳偉豪（Rico）、蔣家旻和江嘉敏等昨日在電視城古裝街拍攝劇集《非常檢控觀》（暫名），適逢吳偉豪25歲生日，劇組特別送上生日蛋糕，壽星仔更獲得馬神加持，祝福他成為最年輕視帝。

馬神大讚吳偉豪演技大躍進。

吳偉豪近來正忙於拍攝新劇《非常檢控觀》，昨日25歲生日也在工作中度過，劇組送上蛋糕慶祝，Rico表示相當高興，希望每年生日也開工，代表工作不斷。身旁的馬德鐘送上祝福︰「希望你成為最年輕視帝，破古天樂（當年29歲稱帝）紀錄。」Rico即說︰「唔好咁講，但我會盡力。」馬神即說︰「你演得好嘛，睇好你。」又指二人已是第三度合作，並大讚Rico演技令他刮目相看。馬神表示︰「《跳躍生命線》係我哋第一次合作，嗰時佢講兩句對白都好似講唔到咁，到第二次喺《有種好男人》合作，覺得佢進步咗，今次就更加成熟。」

江嘉敏（左）和蔣家旻獻吻賀壽星仔。

問Rico會如何慶祝生日？他表示收工會跟家人慶祝並笑言︰「大強（爸爸）會喺屋企等我，生日應該要多謝父母，因為係媽咪生我出嚟，不過最近爸爸瘦咗啲，但精神唔錯，佢工作愈來愈多，仲忙過我。」另外，江嘉敏和蔣家旻在劇中完全沒有對手戲，家旻表示拍劇時感到很孤獨，因為對手清一色全男班，自封做「獨孤精」。而在劇中飾演心理學家的嘉敏指被監製要求減磅，現已見成績，她又透露十月參加42公里馬拉松賽事，因此要積極備戰。

吳偉豪指父親吳大強在家等他慶祝生日。（IG圖片）