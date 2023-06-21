  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀

21/06/2023

馬德鐘祝福成最年輕視帝 吳偉豪工作中度過25歲生日

#非常檢控觀 #吳偉豪 #馬德鐘 #跳躍生命線 #有種好男人 #Rico #蔣家旻 #江嘉敏 #吳大強
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】馬德鐘（馬神）、吳偉豪（Rico）、蔣家旻和江嘉敏等昨日在電視城古裝街拍攝劇集《非常檢控觀》（暫名），適逢吳偉豪25歲生日，劇組特別送上生日蛋糕，壽星仔更獲得馬神加持，祝福他成為最年輕視帝。

 

馬神大讚吳偉豪演技大躍進。

 

　　吳偉豪近來正忙於拍攝新劇《非常檢控觀》，昨日25歲生日也在工作中度過，劇組送上蛋糕慶祝，Rico表示相當高興，希望每年生日也開工，代表工作不斷。身旁的馬德鐘送上祝福︰「希望你成為最年輕視帝，破古天樂（當年29歲稱帝）紀錄。」Rico即說︰「唔好咁講，但我會盡力。」馬神即說︰「你演得好嘛，睇好你。」又指二人已是第三度合作，並大讚Rico演技令他刮目相看。馬神表示︰「《跳躍生命線》係我哋第一次合作，嗰時佢講兩句對白都好似講唔到咁，到第二次喺《有種好男人》合作，覺得佢進步咗，今次就更加成熟。」

 

江嘉敏（左）和蔣家旻獻吻賀壽星仔。

 

　　問Rico會如何慶祝生日？他表示收工會跟家人慶祝並笑言︰「大強（爸爸）會喺屋企等我，生日應該要多謝父母，因為係媽咪生我出嚟，不過最近爸爸瘦咗啲，但精神唔錯，佢工作愈來愈多，仲忙過我。」另外，江嘉敏和蔣家旻在劇中完全沒有對手戲，家旻表示拍劇時感到很孤獨，因為對手清一色全男班，自封做「獨孤精」。而在劇中飾演心理學家的嘉敏指被監製要求減磅，現已見成績，她又透露十月參加42公里馬拉松賽事，因此要積極備戰。

 

吳偉豪指父親吳大強在家等他慶祝生日。（IG圖片）

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#非常檢控觀 #吳偉豪 #馬德鐘 #跳躍生命線 #有種好男人 #Rico #蔣家旻 #江嘉敏 #吳大強

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk