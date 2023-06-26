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26/06/2023

5歲大女遺傳健談個性 陳柏宇誓神劈願唔追仔

#令人期待的下集預告 #陳柏宇 #符曉薇
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　　【晴報專訊】陳柏宇（Jason）最近推出新歌《令人期待的下集預告》，喜愛跟陌生人交流的Jason，指新歌是講溝通。他指就算跟五歲女兒也是無所不談，從而多了解女兒的想法，今年四月再為人父的Jason，對目前的生活感到十分滿足，無意添一名兒子。

 

Jason小時候不多言，入行後才變得健談。

 

　　陳柏宇喜與人溝通，就算對首次見面的人，都能夠無所不談，他這種個性，成為了新歌《令人期待的下集預告》的概念。Jason直言，喜歡與別人發自內心的交流，了解別人想法，同時令自己眼界擴闊。為此，他將舉辦另類歌迷聚會，每次聚會只有三人一組，彼此聊天互相深入認識。會否似單身派對？他笑說︰「我哋構思絕對唔係咁romantic嘅，唔係單對單，已經有200個fans報名，我可能會現身一個短嘅時間。（為歌迷拉紅線？）絕對歡迎，因為我都控制唔到。」

 

新歌《令人期待的下集預告》一反常態，先有MV畫面後才創作曲詞。（網上截圖）

 

歌迷聚會變姻緣配對

 

　　大女陳羿辰（Abigail）有否遺傳健談性格？Jason笑言︰「佢都算多嘢講，有時佢仲會提我『你已經講過一次啦』。」他十分着重與女兒的溝通，並有一套教女方法，明知女兒年紀尚幼未必懂事，但他堅持跟女兒講道理，認為始終有一日她會明白；雖然女兒做錯事時他也會嬲，女兒亦會有情緒，但Jason會沉住氣，帶女兒去房間讓她冷靜下來，同時也會讓女兒知道自己的不滿，令女兒知道甚麼是責任。Jason坦言與太太符曉薇（Leanne）在教育方面偶有分歧，甚至會有拗撬，大家會互相檢討，努力學習。在外打拼回家還要跟女兒說教，Jason表示雖然會疲累，但認為父母應該灌輸正確思想給下一代。細女陳星晴（Audrey）已經三個月大，可會追仔？他斬釘截鐵謂︰「唔會再追，三個真係搞唔掂。」

 

Jason與太太照顧兩名女兒不假手於人。（IG圖片）

 

Jason在《全民造星V》擔任40強評判之一。（電視截圖）

 

在ViuTV新節目《返學啦老豆》中，Jason重返校園做小學生，上堂時引誘同學仔偷食。（電視截圖）

 

Jason成為首位登上日本音樂平台《THE FIRST TAKE 》的香港歌手。（網上截圖）

轉載自: 晴報

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