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27/06/2023

首次來港獲邀試食地道米線 「水雞光」朝比奈彩激讚想Encore

#日本女星 #朝比奈彩 #今際之國的有栖 #水雞光 #三哥水煮湯
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　　【晴報專訊】日本女星朝比奈彩憑日劇《今際之國的有栖》「水雞光」一角爆紅，在劇中的三點式造型，成功吸納大量香港粉絲。昨日朝比奈彩獲邀出席譚仔三哥新產品發布會，並率先試食全新限定米線、小食和特飲，令她食過返尋味，更以廣東話表示︰「好好味。」

 

 

朝比奈彩憑《今際之國的有栖》飾演跨性別人士「水雞光」而爆紅。（資料圖片）

 

　　譚仔三哥米線（譚仔三哥）備受追捧的「三哥水煮湯」回來了，全新推出期間限定「三哥水煮湯軟殼蟹米線」，同時推出限定小食「我是你的避風塘豬扒件」及限定特飲「羅漢果然好解辣蘆薈特飲」。為隆重其事，特別邀請了「水雞光」朝比奈彩專程飛來試食，昨日在奧海城分店舉行發布會，店外有數十名粉絲一睹偶像風采，非常熱鬧。朝比奈彩一出場即以廣東話自我介紹︰「大家好！我係朝比奈彩。」她興奮表示這是她第一次來香港工作，並首度與香港品牌合作，感到十分榮幸。

 

朝比奈彩拿着「三哥水煮湯軟殼蟹米線」紙版，自認愛食辣。

 

朝比奈彩即場試食米線，分別用日文及廣東話大讚「好味」。

 

朝比奈彩豎起手指公大讚好味道。

 

自認辣妹喜歡香港味道

 

　　擁有「九頭身」模特兒身材的朝比奈彩自認「辣妹」，十分喜愛辛辣食物︰「特別喜歡麻辣獨有的味覺與觸感，刺激又開胃，而且辣椒素能夠提升新陳代謝、刺激血液循環，同時能加速脂肪分解，兼抗氧化和排毒。」她即場試食「三哥水煮湯軟殼蟹米線」，食得十分滋味的她說︰「辣味層次豐富，令我一口接一口地喝湯底；日本多以高溫油炸的方式烹煮軟殼蟹，這是我首次品嘗非油炸的軟殼蟹，實在令我驚豔！」她再試食限定豬扒小食及羅漢果特飲後，同樣讚口不絕。譚仔三哥去年進駐日本掀起排隊熱潮，朝比奈彩表示曾到東京惠比壽店幫襯，最愛吃麻辣湯底米線，深深被其魔力吸引，她笑言返回日本後，就算要排長龍都會光顧。

 

朝比奈彩不時向店外粉絲打招呼，盡顯親民。

轉載自: 晴報

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