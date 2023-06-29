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29/06/2023

鬧爆老公無錢扮有錢 雯雯數臭張致恒唔畀家用

#張致恒 #區燕雯 #家用
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　　【晴報專訊】張致恒（Steven）與太太區燕雯（雯雯）結婚近四年，育有三名兒子，雯雯不時在網上呻老公不事生產，她前晚更忍無可忍，在網上狂數Steven聲稱「畀錢買嘢畀個仔食」，但從未兌現承諾，她嬲爆說︰「一個人40歲點解可以咁不負責任？」

 

雯雯落力接廣告及做生意，獨力養大三個小朋友。（資料圖片）

 

　　張致恒「死性不改」的性格，令老婆區燕雯不時嗌離婚。前晚，雯雯在社交網大罵Steven無錢扮有錢︰「不停同我講，轉頭畀錢買嘢畀個仔食，個仔起身都已經成三個鐘，都仲要話過緊數，無咪出聲又唔係第一次，完全唔會顧及小朋友會肚餓。」她指Steven好食懶做︰「日日可以若無其事咁歎坐喺度，有飯就食有屎就屙有覺就瞓，如果你係有貢獻嘅都無所謂，（我）當養一個工人，但可惜叫親你做嘅嘢，都係同我講，你係人，你要休息，你要瞓覺。」

 

Steven被轟沒有肩負養育兒子的責任。（資料圖片）

 

Steven怨老婆公開家事

 

　　及後，雯雯指一家人因欠租被趕走時，Steven竟然逃避，「要我一個出嚟攬晒，要我去搵錢搵地方住，你一毫子都無拎過出嚟！」當她指Steven無資格留在家中時，對方竟反駁︰「你夠膽死答我，咁當初結婚嘅時候點解唔大家AA！」原來，Steven責罵雯雯經常公開家事，才令他愈來愈差。雯雯說︰「咁不如你自己諗下，咁多年你有無守本份？一個（人）突然成日咁樣癲，會唔會又係你迫成？當初我有幾保護你，乜都自己收埋嘅時候，你唔講？」網民一面倒對Steven的賤男行為睇唔過眼，直斥「唔係男人」。

轉載自: 晴報

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