新戲演紐約追夢舞者 姜濤孖黃慘盈譜戀曲

【晴報專訊】MIRROR「人氣王」姜濤去年接拍電影《阿媽有咗第二個》正式進軍影壇，其後再遠赴美國紐約，與台灣女星宋芸樺、前100毛主播黃慘盈（李嘉文Jessica）拍攝《我的天堂城市》。電影公司昨日發布最新劇照及預告片，戲中姜濤除了有不少跳舞場面，更與黃慘盈有親密鏡頭，電影將於今年內在香港上映。

姜濤在戲中遇上同為舞者的黃慘盈，一拍即合，關係親密。

早前與家人到澳洲外遊回港的姜濤，日前自揭運動時再次整傷腳，令姜糖擔心不已。昨日凌晨，姜濤與MIRROR隊友盧瀚霆（Anson Lo）現身機場，出發到日本工作，傷腳後首次現身的姜濤，走路時一拐一拐，被送機的粉絲問到傷勢時，他以OK手勢報平安。

姜濤是首位衝出香港、遠赴外地拍戲的MIRROR成員。

馬不停蹄的姜濤，去年到紐約拍攝台灣劇情片《我的天堂城市》，電影公司昨日發布宣傳片及劇照。該片改編自台灣新生代導演俞聖儀的同名得獎短片，以三段故事，三種求生存的掙扎，探討外地人到紐約追夢期間，面對各種困難的心路歷程。

宋芸樺思鄉落淚

姜濤在戲中飾演到紐約追夢、熱愛跳舞的年輕人，預告片中有不少姜濤跳街舞場面，在鏡頭前自信騷舞技，台型十足。他與戲中同樣身處異鄉的黃慘盈飾演情侶，劇照更見二人躺在床上，關係撲朔迷離。至於《我的少女時代》女星宋芸樺，今次在戲中扮演赴美讀書的台灣留學生，邊上課邊打工賺取生活費。預告片中的她流着淚，孤獨食三文治，又忍不住致電遠方的父親，盡見思鄉之情。





飾演留學生的宋芸樺為賺生活費，擔任中英文繙譯員。