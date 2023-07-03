演《隱門》獲觀眾好評 阮浩棕遺憾聽不到嫲嫲梁舜燕讚美

劇集《隱門》上周大結局，飾演黃智雯弟弟的阮浩棕，表現獲觀眾好評；雖然不少人以新人形容他，但其實他已入行十年。阮浩棕出身於演藝世家，祖母為已故藝人梁舜燕，但他沒靠關係，從加入藝員訓練班默默耕耘，感恩近年獲不少機會，但遺憾已聽不到嫲嫲的讚美。

阮浩棕在《隱門》的演出獲觀眾讚賞。

阮浩棕在《隱門》的戲份貫穿全劇，他坦言收到劇本時大感壓力，「我明白機會非常難得，一定要好好把握！經驗話畀我知要放鬆，但難免有無形壓力。拍攝時，我覺得自己過分謹慎同小心，後來拍多幾部劇集，再睇番《隱門》演出，就覺得自己太緊張。」緊接《隱門》播出的新劇《靈戲逼人》亦有阮浩棕演出，他自覺慶幸，「今年入行第十年，仍然有好多觀眾唔識我，成日都話呢個新人幾好。其實我做新人都做咗十年，但明白離開過TVB，過去值得留意嘅作品唔多，觀眾未識我係正常不過。」

阮浩棕與嫲嫲梁舜燕感情要好。（IG圖片）

阮浩棕出身於演藝世家，嫲嫲是已故資深演員梁舜燕，爸爸是著名導演阮惠源，二叔阮惠熊及姑媽阮曼莉亦做過演員。阮浩棕從小已甚有表演慾，「媽咪預咗我會行呢條路，所以同我約法三章，無論我做咩都好，讀完大學再諗。到我決定入行，我第一個話畀嫲嫲知，仲記得自己講過一句，『希望將來唔被人嗌我係你個孫，而你係我嫲嫲！』幾咁心高氣傲！」後來，他幫手籌備梁舜燕入行60周年晚宴，過程中了解嫲嫲的過去，才反省自己原來不知天高地厚，「我實在好大膽，能夠做到佢嘅一半？唔係，就算係做到佢三分之一，已經好厲害！」

難忘《EU超時任務》嫲孫合作

想到離世的嫲嫲，阮浩棕不禁眼濕濕，「啱啱入藝訓班，我最希望三代同堂合作，雖然做唔到，但拍《EU超時任務》似圓咗半個心願，因為可以同嫲嫲合作，絕對係最美好嘅回憶！嫲嫲對我影響最大，幾個孫入面佢最錫我，諗番真係好多遺憾。由我入行開始，每次演出，嫲嫲都會讚，周圍同人講我係佢親孫，好叻仔演得好好，但我無接受佢嘅讚賞，因為我覺得我做咩佢都覺得好㗎啦！好遺憾依家我終於有少少成績，但再聽唔到佢嘅讚美。」

嫲孫在《EU超時任務》的珍貴合作，令阮浩棕畢生難忘。（IG圖片）

17年，阮浩棕一度離巢北上發展，後來重返無綫，戲份漸漸增多，除了《靈》劇，還演出《異空感應》及《非常檢控觀》。他坦言演藝路未算一帆風順，幸好靠過去經驗慢慢鋪墊，逐漸成長，希望將來的作品能讓觀眾滿意。「我會觀察自己有咩不足，希望慢慢改善，（想做男主角？）我相信任何演員都想做主角，希望有循序漸進嘅過程。」

阮浩棕在《隱形戰隊》飾演奸角鏗少，開始受觀眾注意。