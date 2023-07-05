不想扮可愛 姜濤抗拒再唱《蒙著嘴說愛你》

【晴報專訊】姜濤早前推出第11胎歌曲《DUMMY》，他接受商台節目《早霸王》訪問，透露將於下月初的個人演唱會前推出第12胎新歌，令「姜糖（姜濤粉絲）」十分期待。訪問中，姜濤自爆曾想過以後不再公開獻唱《蒙著嘴說愛你》，皆因疫情已過去，又笑說︰「我驚到40、50歲，去到嗰個年紀仲要cute cute。」

姜濤對於《叱咤》的演出不感後悔。（資料圖片）

姜濤接受森美、阮小儀及梁嘉琪主持的《早霸王》訪問，宣傳歌曲《DUMMY》。他自言第11胎本想推出輕鬆的歌曲，但因今年初在《叱咤頒獎禮》的失準演出，令他改變念頭推出風格深沉的《DUMMY》。嘉琪指不少人掛念類似《蒙著嘴說愛你》的曲風，姜濤即說︰「其實呢隻歌我有諗住唔再唱，因為我覺得疫情已經過咗去，無乜意慾想再去唱，大家都唔需要蒙着嘴。」不過森美小儀大潑冷水︰「你一世都要唱呢首歌㗎啦。」姜濤聞言說︰「我好驚到咗40、50歲，去到嗰個年紀仲要cute cute。」

姜濤接受森美、小儀及嘉琪訪問。（FB圖片）

重提在《叱咤》當晚的表現，他自言事後曾提議公司雪藏自己，他講笑說︰「我樓都買埋，有地方可以收埋自己，都無乜必要再撈落去，哈哈！我講笑啫，我想平靜一年，想沉澱下，因為的確對自己嘅表現唔滿意。」森美稱讚姜濤有想法及直率，亦勇於表達自己。

下月個唱前推新歌

節目中，森美相約姜濤打籃球，姜濤笑說隨時可以︰「依家研究緊點樣去fake人哋，人哋跳自己唔跳。我雖然年紀後生，但身體都老啦。」提到下月初舉行的個人演唱會，他表示開騷前會推出第12胎新歌，而今次演唱會以水為概念，「因為我個名有個濤字，同水好配合。」