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05/07/2023

《膠戰S3》首播鄭中基登場 黃正宜連環中伏信錯呂爵安

#膠戰S3 #呂爵安 #魏浚笙 #岑珈其 #徐浩昌 #劉沛蘅 #黃正宜 #鄭中基
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　　【晴報專訊】ViuTV全新一輯遊戲節目《膠戰S3》前晚首播，6膠呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、徐浩昌（肥腸）、劉沛蘅（Hillary）及黃正宜（阿正）繼續大放笑彈，第一集更請來鄭中基擔任神秘大佬。發誓不再相信Edan的阿正，今次再受騙，認真可憐。

 

阿正十分鐘內被Edan欺騙兩次，即崩潰大叫。（電視截圖）

 

　　「6膠」主持的《膠戰S3》正式回歸，黃正宜、岑珈其、劉沛蘅和徐浩昌的首個任務，是要營救被鄭中基擄走的呂爵安和魏浚笙。期間，Edan和Jeffrey互相幫忙解鎖，當Edan想到答案有機會以Jeffrey英文名「J」字頭有關，卻把「J」數錯為第九個英文字，當場被Jeffrey寸爆︰「頭先仲話我，你又話HKU（香港大學）畢業，同我啲OU（都會大學）仔比都係差啲。」

 

鄭中基擔任《膠戰S3》首集嘉賓，與Edan、Hillary和阿正等玩遊戲。（電視截圖）

 

被Edan封為「岸兜正」

 

　　及後，4膠成功救出Edan和Jeffrey後，齊齊挑戰「神秘大佬」鄭中基玩「無賴大戰真心膠」遊戲。各人需要根據題目輪流解說，其中一個題目是「岸兜」，Edan解說是「回族人用岸邊貝殼製成的傳統樂器」，Jeffrey則解釋為「岸邊尿兜」，點中眾人的笑穴，鄭中基更笑到趴在枱上。曾在《膠戰》系列被Edan欺騙的阿正，揚言發誓不再信他，「如果我揀完再錯，我就真係岸兜！」結果阿正竟然相信Edan再次中伏，即被Edan取笑為「岸兜正」，全場笑聲震耳欲聾。

 

Jeffrey近日擔任某飲品代言，濕身曬麒麟臂派福利。

轉載自: 晴報

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