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06/07/2023

早前獲頒「香港傑出少年獎」 炎明熹新歌MV演純情學生妹「做返自己」 Gigi賣萌吸百萬點擊

#炎明熹 #香港傑出少年 #Gigi #Little Magic
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　　【晴報專訊】剛考完DSE的炎明熹（Gigi），早前穿上整齊校服，獲頒「香港傑出少年」獎項，相當威水。Gigi近日推出新歌《Little Magic》，MV亦以校園做背景，她以校服造型拍攝，更穿上白色運動衫加短裙在操場跳舞，大展青春魅力。

 

Gigi穿上緊身PE衫，大曬青春活力。（MV截圖）

 

　　現年18歲的炎明熹，入行兩年，無論造型及歌路，都刻意走成熟路線，經常被安排唱情歌探討男女感情。不過，Gigi在新作《Little Magic》終可做回自己，她在MV中飾演一個缺乏自信心的學生，在同學鼓勵下報名參加歌唱比賽，最後獲得友誼並重獲自信。

 

穿上校服短裙的Gigi，參加學校歌唱比賽。（MV截圖）

 

放榜前北上吸金

 

　　Gigi在MV中以淺啡色格仔外套配短裙登場，在課室內專心上堂，又與同學互動，做回自己本來的學生妹身份。當中最驚喜的，是她換上緊身運動服配上短裙，與同學們在操場跳舞，充滿青春氣息。新歌MV推出約一星期，點擊率已衝破100萬。不少網友大讚Gigi終於不用扮大人，演回自己夠真實，「王佳恩（Gigi原名）本人無誤」、「嘟嘴好可愛」、「做番自己無難度」等。另外，早前剛與同學到台灣畢業旅行的Gigi，趁DSE放榜前北上吸金，將於後晚到廣州塔下舉行的《無處不盡興夏日青春歌會》演出。

 

Gigi與同學們互動，重拾校園樂趣。（MV截圖）

 

Gigi早前獲頒「香港傑出少年」獎項。（聖安當女書院網站圖片）

轉載自: 晴報

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