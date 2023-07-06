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06/07/2023

惺惺相惜約食撈米線 尹光勁讚《造星V》Kakit撈得掂 阿正自稱「易追單身老闆娘」

#廟街歌王 #尹光 #AI尹光 #烤雞炸醬撈寬麵/米線 #譚仔雲南米線 #全民造星V #黃正宜 #鄧家杰 #Kakit #譚仔撈米線 #阿正
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　　【晴報專訊】「廟街歌王」尹光近日因網上流行一系列「AI尹光」翻唱的流行曲，令本尊爆紅。尹光昨日與DJ黃正宜（阿正）及《全民造星V》參賽者鄧家杰（Kakit），一試譚仔雲南米線全新「烤雞炸醬撈寬麵/米線」，尹光激讚年僅19歲的Kakit前途無限，更講笑叫後輩做師父，令Kakit受寵若驚！

 

（左起）Kakit、尹光及阿正高歌一曲《少理阿爸》改編版，笑爆全場。

 

　　尹光、黃正宜及鄧家杰昨日率先試食全新譚仔撈寬麵，三人即席合唱《少理阿爸》改編版《譚仔撈米線》︰「闔家撈撈撈，做人最緊要識撈；譚仔Go Go Go，依家寬麵都有得撈！」笑爆全場。試食「烤雞炸醬撈寬麵」時，尹光大讚︰「掂呀！雞件厚肉多汁，寬麵吸盡麻辣汁精華，仲掛滿炸醬肉碎，酸菜令麻辣層次更豐富，掂呀！」

 

三人大啖吃烤雞炸醬撈寬麵，大讚十分惹味。

 

　　超級擦得的Kakit，則試勻寬麵和米線︰「扁身寬麵有咬口，非常掛汁；米線麵身較滑溜，米香較重，襯托出汁料麻香。」三人試食譚仔首度推出的串燒小食「香蒜翠玉帶子」，尹光與阿正大讚原味香蒜及麻辣香蒜味各有千秋，Kakit更食到詞窮，令大家哭笑不得。他們亦大歎「話梅雙檸梳打特飲」及「菠蘿味無糖可口可樂特飲」，涼爽解渴又有香港特色。

 

阿正自封「易追單身老闆娘」

 

　　大前輩尹光大讚Kakit︰「Kakit跳舞同rap都犀利，可以做我師父！我睇好佢，得19歲前途無限。我好鍾意同後生jam歌，學到好多新嘢，人都變得後生。」最近「AI尹光」爆紅，尹光說︰「好好聽，都學到七、八成。不過依家AI連個樣都模仿，太多騙案，大家好唔信！」Kakit笑言從小聽尹光的歌曲長大，希望跟前輩合作，談到他獲得網上民選三甲，網民戥他出局不值，他謙稱︰「好感恩收到海量打氣，希望畀自己一年時間試下，繼續喺呢行撈。」尹光鼓勵他說︰「失敗乃成功之母，你已經贏咗嘞！」

 

Kakit與尹光一見如故，合作擺心心甫士。

 

　　提到有網民質疑《造星V》爭十強對決抽籤造馬，優待「契仔」王鋒。Kakit強調無造馬︰「抽籤講命運同緣份，我唔覺得阿生（王鋒對手）表演比較差，只係口味唔同，依家嘅十強都係值得嘅！」同場的阿正剛開設咖啡店，她搞笑說︰「大家精準啲，叫我『易追單身老闆娘』！」問她可會坐鎮咖啡店識男仔？她說︰「我哋着重同客人之間嘅溝通，間舖最出名係『我嘅美色咖啡』。」

 

Kakit與阿正相當識做，餵前輩試食香蒜翠玉帶子。

 

阿正呼籲男士大膽追求。

轉載自: 晴報

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