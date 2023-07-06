陳曉東回歸香港樂壇推新歌 緊貼《中年好聲音2》動向 放聲氣望擔任評判

【晴報專訊】近年轉戰內地的陳曉東（東東），去年回歸香港樂壇，推出新歌又舉行個唱。東東最近推出全新廣東歌《燒光了火柴》，並預告陸續有來，近月亦因此而留港。東東自去年回歸後，一直密切留意香港樂壇動向，更是無綫歌唱比賽《中年好聲音》的擁躉；他亦有留意《中年好聲音2》海選，更揚言有興趣當評判。

東東為了留港專心做好音樂，推掉了不少內地工作。

繼去年推出廣東歌《這種年紀》後，陳曉東今年再推出全新廣東歌《燒光了火柴》，被指是經典金曲《劃火柴》的延續，並預告年尾再有幾首廣東歌面世，回饋支持他多年的粉絲。去年十月，東東在中環海濱開騷，反應好、口碑佳，粉絲紛紛要求開part 2；而去年個唱的音樂總監伍仲衡，亦是《中年好聲音》評審之一。原來東東亦有留意這個人氣節目，對71歲的「Bill哥哥」吳大強印象深刻︰「佢真係唱得好瀟灑，仲有個音樂老師（李佳），冠軍（周吉佩）都有留意。」

吳大強雖然三甲不入，但觀眾緣極佳，率先接拍廣告。（資料圖片）

佩服參賽者唔怕醜

談及《中年好聲音》，東東大讚參賽者水準高︰「我有睇過節目，參賽者嘅狀態都好好，依家啲人好熱衷參加呢啲真人騷比賽，好有表演慾。自己入行嘅年代，一般人都比較怕醜，驚上完電視第二日返工被人笑到面黃。（可會想做《中年好聲音2》評審？）如果有機會都想試下，我睇嘢都幾準，觀察力都好似laser（鐳射）咁。」他自認眼光獨到，好像之前睇好內地歌手周深，認為對方十分適合唱古裝劇集歌曲及卡通片主題曲，「最終畀我估中，依家佢全部唱晒。」東東亦有留意《中年2》海選，「知道有一個參賽者唱《女殺手》，好正，期待節目播出時，見到有自己嘅心水。」





網絡填詞人陳玉芳在海選時邊唱《女殺手》，邊耍功夫，相當出位。（網上截圖）

東東有興趣當《中年好聲音2》評審，未知伍仲衡（左）可會為老友搭路。（資料圖片）