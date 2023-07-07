李玟逝世 受多重病魔困擾家中輕生 丈夫Bruce悲痛：摯愛的妻子

【晴報專訊】國際天后李玟（CoCo）於本月2日因抑鬱症輕生，前日不治，終年48歲。據知CoCo去年罹患乳癌，同時受左腳傷患及抑鬱症困擾；加上盛傳與丈夫樂裕民（Bruce Rockowitz）感情生變分居兩年，更有傳本月辦離婚手續，令她生前飽受折磨。

CoCo是首位在奧斯卡舞台獻聲的華人歌手，絕對是華人之光。（資料圖片）

李玟的胞姊李秋林及李思林前晚公布CoCo死訊，指妹妹數年前患上抑鬱症，近日病情急轉直下，日前在家中輕生，至前日終告不治。李思林向傳媒透露，CoCo送院後，醫生已表示她的腦細胞死亡，惟CoCo的86歲母親一度不肯放棄，希望救回愛女，可惜最終白頭人送黑頭人，令人心酸。昨日有消息指，原來CoCo去年不幸確診乳癌，可幸及早發現動手術；至今年初又接受腳部手術，備受病魔困擾的她，體重暴跌至93磅。

CoCo生前侍母至孝，有傳她立下遺囑，十億港幣遺產由媽媽（左二）繼承。（資料圖片）

CoCo今年初醫治腳患，當時曾自封女戰士。（資料圖片）

此外，盛傳CoCo與富商丈夫Bruce的感情生變，有傳二人已分居兩年，亦有指他們原定於本月正式辦理離婚手續，未知CoCo是否因不願面對，而令抑鬱症病情加重。一直神隱的Bruce，昨日聯同兩名女兒、李秋林及李思林，以萬分悲痛和不捨的心情發出訃聞，表示CoCo離世時，全部家人陪伴在側：「CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。」

盛傳CoCo與Bruce的12年婚姻觸礁。（資料圖片）

圈中好友表達不捨

CoCo死訊震驚各界，不少圈中好友表達不捨，曾患抑鬱症的鄭秀文與CoCo曾同屬華星唱片，她難忘19年邀得CoCo任個唱嘉賓，大家深深擁抱，「現在回看，可一不可再，謝謝你送給我這份美麗回憶。」至於王力宏則回想與CoCo年少時相識，經常相約打保齡球：「每個男生都迷戀她，但都以為她高不可攀。」他指CoCo登上奧斯卡舞台，「在華人歌手中，確實是第一位打進了國際市場，成為國際巨星。讓我們永遠記住她。」

Sammi（右二）回憶年輕時與CoCo（左三）在樂壇打拼的日子。（IG圖片）