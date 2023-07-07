  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

07/07/2023

《靈戲逼人》曬粵劇功架 受力捧新晉小生阮浩棕一望龔嘉欣即NG

#阮浩棕 #龔嘉欣 #靈戲逼人 #隱形戰隊 #隱門 #飛躍男藝員
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】近來備受力捧的無綫新晉小生阮浩棕，在新劇《靈戲逼人》中飾演文武生阿東。浩棕在前晚一集中，在短短40秒場口大騷粵劇功架，不過他笑言拍攝與「女鬼」龔嘉欣同場的場口更為困難，皆因他要扮作看不見對方。

 

阮浩棕拍攝《靈戲逼人》前，特別接受唱腔及造手等專業訓練。

 

　　阮浩棕早前在《隱形戰隊》及《隱門》的演出相當搶鏡，今次在《靈戲逼人》亦佔戲甚重，有望力爭「飛躍男藝員」獎。在《靈》劇前晚一集中，浩棕為了教訓拿粵劇戲服及道具開玩笑的學生，在操場上大展拳腳功架，大擺粵劇甫士，又隨心所欲揮動大大支道具旗，短短40秒的場口，盡考演技及身手。

 

阮浩棕隨心所欲揮動大支道具旗，身手不凡。

 

即學即拍動作戲

 

　　拍過不少動作戲的浩棕，表示該幕戲拍足大半日：「由朝早拍到下晝㗎！拍動作戲一定花好多時間，有啲動作係即學即拍。我拍動作戲習慣一到現場就觀察武指度招，盡量掌握咗先，縮短學習時間，加快拍攝進度。我嘅協調能力雖然可以，但身手有待磨練，翻滾動作要交番畀替身！」

 

　　劇中，浩棕跟飾演女鬼的龔嘉欣有不少對手戲，他坦言拍攝有嘉欣的場口有難度：「劇中得張振朗睇到嘉欣，我哋嘅視綫要全程避開。拍嗰陣時不斷提醒自己，嘉欣講台詞嗰陣千祈唔好聽，同唔好望佢！自己平時專注力都算高，但真係攰時，都會不自覺望住嘉欣，然後NG再嚟過。」

 

阮浩棕要扮作看不見龔嘉欣（右）。（網上截圖）

轉載自: 晴報

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#阮浩棕 #龔嘉欣 #靈戲逼人 #隱形戰隊 #隱門 #飛躍男藝員

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk