傳不續約後工作量突增 黃智雯透露仍未有定案

【晴報專訊】黃智雯（Mandy）加入無綫多年，演技屢受讚賞，早前有傳她因為未獲得TVB視后寶座，心灰意冷下，年底約滿決定不續約。Mandy不續約的消息傳開後，工作量反而增多，昨日她與江嘉敏、宋宛穎和何啟南等，出席全新單元劇《香港重案》的拜神儀式。Mandy否認公司用工作量來挽留她，只是剛巧有劇集播出，才令大家有錯覺而已。

黃智雯最開心在新劇中不用談情。

《香港重案》共有十個單元，故事重現香港轟動一時的大案，黃智雯和江嘉敏飾演警員並攜手破案。Mandy坦言當年也有留意多宗轟動案件，「有啲案件係近年發生，都比較血腥，我聽到都覺得好驚同心寒，睇咗預告片，還原度好高，都有啲擔心尺度問題。」不過她最開心沒有感情線，只會集中查案。提到自傳出她不續約後，工作量明顯增多，Mandy解釋：「呢啲係之前安排好嘅工作，只係啲劇集相繼推出，多咗出宣傳活動，大家先有呢個錯覺，(續約傾成點？)仲傾緊，始終係一件重要嘅事，需要多啲時間。」

江嘉敏參加馬拉松跑山

而飾演Mandy下屬的嘉敏近來減肥成功，她表示最希望改善健康，又預告將參加馬拉松跑山，故近來積極備戰。

江嘉敏（左）減肥漸見成效，黃智雯大讚她有恒心。

另外，首次飾演法醫的宋宛穎會貫穿多個單元，將會到事發現場拍攝，因此心情十分緊張，「劇入面會有驗屍、解剖鏡頭，我都有少少驚，讀書時曾經想過讀醫科，今次演法醫都算圓夢。」

無綫總經理曾志偉一身便服主持拜神儀式。