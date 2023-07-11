香港小姐2023 | 賀怡雯臨時退選港姐18變17 郭珮文莊子璇王敏慈贏網民歡心

【晴報專訊】無綫《2023香港小姐競選》前晚公布18位入圍名單，賀怡雯昨日臨時宣布退選，17位佳麗昨日正式會見傳媒及進行號碼抽籤，大熱15號莊子璇、16號「金毛蔡思貝」郭珮文及17號「翻版范冰冰」王敏慈，獲得網民票選成「一見鍾意佳麗」最高票數的三位佳麗。而今屆有不少鄉音佳麗，自我介紹時鬧出不少笑話。

（左起）16號郭珮文、15號莊子璇、17號王敏慈成為網民心水。

原本入圍的「翻版王祖賢」賀怡雯，昨日在港姐記者會舉行前，忽然在IG以「性格不適合」公布退賽。其餘入圍的17位港姐，昨日以一身白裙造型登場，當中多位佳麗如4號王怡然、8號姜依宁、14號陳怡名、17號王敏慈等，由於廣東話欠佳，自我介紹時狂爆鄉音，令人聽到一頭霧水；11號周婷更鬧出笑話，把南加州大學畢業及任職投資銀行分析師，講成「爛」加州及「兔仔」銀行工作，司儀陸浩明乘機抽水︰「我覺得你啲廣東話愈嚟愈進步。」

獲外界睇好的賀怡雯不堪壓力，宣布退選。（資料圖片）

多位鄉音佳麗鬧笑話

16號郭珮文對自己成為熱門感到興奮，由面試至今的迫爆上圍成為焦點，她說︰「讚我身材都好開心，但呢個優勢顯得我大隻少少，都有啲煩。」提及昨日服裝刻意「封胸」，她指是大會設計。獲前港姐冠軍雷莊提名的9號潘明璇，亦成為大熱人馬，談及賀怡雯退選，她透露二人是朋友，平時會相約一起健身。另一熱門，15號莊子璇獲得「一見鍾意佳麗」最高票數，她是女團COLLAR成員許軼（Day）的中學同學，「我哋以前有一齊玩。（你唔參加女團去選美？）呢個係好問題！我細個淨係睇TVB唔睇其他台，唔知有嗰個節目（《全民造星》），睇到先知Day參加。」另外，17號王敏慈贏得「一見鍾意佳麗」第三位，自知廣東話差，「廣東話有啲鼻音好難講得標準，其他女仔都會教我哋，佢哋好nice。」

11號周婷自我介紹時大出洋相，廣東話有待改善。

此外，對於賀怡雯退選，無綫高層樂易玲指上月已知道其想法，「當時選咗18位佳麗，一路有好多艱苦訓練，見佢開始跌watt又缺咗幾堂訓練，佢話唔想連累團隊，所以我哋都接受咗。」一眾佳麗將於後日出發到越南拍攝外景，而決賽將於下月27日假電視城舉行。



